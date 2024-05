Ex-técnico do Cruzeiro pode substituir Tévez em gigante argentino (Carlos Tévez em partida à frente do Independiente)

Livre no mercado desde que foi demitido pelo Cruzeiro no início de abril deste ano, o técnico Nicolás Larcamón pode voltar à ativa no país natal dele, a Argentina.

O treinador é cotado para substituir Carlos Tévez, ex-atacante de Corinthians, Manchester City, Manchester United e Juventus, no comando do Independiente. É o que garante o site Tyc Sports, que coloca Nico entre os principais candidatos para assumir o cargo.

Tévez pediu demissão do clube argentino e teve saída oficializada no sábado (18/5).

Larcamón concorre com outros nomes

Larcamón tem, no mínimo, dois concorrentes para assumir o comando técnico do Independiente, de acordo com o portal.

O preferido do clube seria Maurício Pellegrino, treinador que está no Cádiz, time que acabou de ser rebaixado para a Segunda Divisão da Espanha. Ele já comandou o gigante argentino entre 2015 e 2016, e teve bom desempenho: disputou 41 partidas, venceu 21, empatou 13 e perdeu sete, com aproveitamento de 61,7%.

Outro nome cotado, de acordo com o Tyc Sports, é Julio Vaccari, que pediu demissão do Defensa y Justicia após a eliminação da equipe argentina na Copa Sul-Americana, no dia 14/5. Ele renunciou ao cargo publicamente, em coletiva de imprensa pós-empate por 1 a 1 com o Independiente Medellín, no Estádio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina.

Relembre passagem de Larcamón pelo Cruzeiro

Nicolás comandou o Cruzeiro em 14 partidas nesta temporada – sendo 12 no Mineiro, uma na Copa do Brasil e uma na Copa Sul-Americana – e teve 59% de aproveitamento. Ao todo, foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Substituído por Fernando Seabra, Nicolás Larcamón iniciou a trajetória na Toca da Raposa 2 em 3 de janeiro, após deixar o León, do México. Ele tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025, mas foi demitido no início de abril deste ano, no dia seguinte à derrota de virada para o Atlético na final do Campeonato Mineiro, em pleno Mineirão lotado de cruzeirenses. O time celeste saiu à frente no placar, mas tomou a virada por 3 a 1 após mudança tática do treinador.

Antes de perder o Mineiro para o maior rival, Larcamón teve outra uma grande decepção à frente do time estrelado: foi eliminado pelo modesto Sousa na primeira fase da Copa do Brasil. Maiores campeões do torneio, os celestes perderam por 2 a 0, na Paraíba.

A notícia Ex-técnico do Cruzeiro pode substituir Tévez em gigante argentino foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.