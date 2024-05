Atalanta se junta a Real Madrid e Liverpool em ranking que tem Sevilla no topo; veja campeões da Europa League (Atalanta conquistou Europa League ao fazer 3 a 0 no Bayer Leverkusen)

A Atalanta se juntou à lista de clubes que conquistaram a Europa League, segunda principal competição de clubes do futebol europeu. Nesta quarta-feira (22/5), o time italiano venceu o Bayer Leverkusen, da Alemanha, por 3 a 0, com três gols do inglês de nacionalidade nigeriana Ademola Lookman. As equipes se enfrentaram no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda.

Disputada desde 1971, a Europa League (anteriormente denominada Copa da Uefa) tem o Sevilla, da Espanha, como maior campeão, com sete títulos. O inglês Liverpool divide o segundo lugar com os italianos Juventus e Inter de Milão e o espanhol Atlético de Madrid – todos com três taças. Entre os times campeões em duas oportunidades está o Real Madrid.

Ao assegurar o primeiro troféu, a Atalanta empatou com o próprio Bayer Leverkusen, bem como com os tradicionais Bayern de Munique, da Alemanha, e Manchester United, da Inglaterra. O clube italiano de Bérgamo garantiu vaga na fase de grupos da Champions League 2024/25, além de premiação acumulada de 14,9 milhões de euros (R$ 83 milhões).

Campeões da Liga Europa

Sevilla – 7 títulos

Inter de Milão, Juventus, Liverpool e Atlético de Madrid – 3 títulos

Borussia Mönchengladbach, Tottenham, Real Madrid, IFK Göteborg, Parma, Feyenoord, Porto, Chelsea, Eintracht Frankfurt – 2 títulos

Anderlecht, Ajax, Manchester United, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Ipswich Town, Napoli, Bayern de Munique, Schalke 04, Galatasaray, Valencia, CSKA Moscou, Zenit, Shakhtar Donestk, Villarreal e Atalanta – 1 título

