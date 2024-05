Destaque da Atalanta na Europa League começou na 2ª divisão da Inglaterra e foi campeão pela seleção (Ademola Lookman, atacante da Atalanta)

Ademola Lookman ganhou os holofotes no mundo da bola ao marcar os três gols da Atalanta na acachapante vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na final da Europa League. O time italiano conquistou o inédito título nesta quarta-feira (22/5), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda.

No primeiro gol, aos 11 minutos, Lookman se antecipou a Exequiel Palacios e completou para o fundo da rede o passe rasteiro de Davide Zappacosta. Aos 25, o ponta-esquerda se livrou de Xhaka e colocou com categoria no canto de Kovár: 1 a 0. Por fim, aos 19 do segundo tempo, recebeu de Scamacca, passou por Boniface e encheu o pé no ângulo direito: 3 a 0.

Atalanta 3×0 Bayer Leverkusen: assista aos gols na voz de Cléber Machado no SBT

Ademola Lookman começou na segunda divisão da Inglaterra

Nascido em 20 de outubro de 1997 em Londres, na Inglaterra, Ademola Lookman é filho de pais nigerianos. Ele começou a carreira nas categorias de base do Charlton Athletic e estreou no time principal em 2015/2016, na EFL Championship.

Apesar de ter marcado cinco gols e contribuído com duas assistências em 24 jogos, Lookman não evitou o rebaixamento do Charlton à League One, como é chamada a terceira divisão inglesa. O time caiu em 18º, com 40 pontos.

Ademola seguiu no Charlton e participou da League One, com cinco gols em 21 partidas. O Everton percebeu o talento do então garoto de 19 anos e investiu 11 milhões de libras (R$ 42,5 milhões na cotação da época) em sua contratação.

Campeão pela Seleção

Embora não tenha despontado no Everton, Lookman foi bem avaliado na seleção de base da Inglaterra. Assim, ele representou o país no Mundial Sub-20 de 2017, jogando ao lado de Calvert-Lewin, seu colega de elenco, e Solanke, do Bornemouth.

Ademola viveu grande momento no torneio ao fazer os dois gols da Inglaterra na vitória por 2 a 1 sobre a Costa Rica, nas oitavas de final. O atacante também balançou a rede no triunfo por 3 a 1 diante da Itália, na semifinal.

Inscrito com a camisa 11, Lookman seguiu como titular na decisão, contra a Venezuela, e viu o companheiro Calvert-Lewin, do Everton, anotar o gol do título aos 35 mintuos do primeiro tempo.

A notícia Destaque da Atalanta na Europa League começou na 2ª divisão da Inglaterra e foi campeão pela seleção foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.