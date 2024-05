Vídeo: craque do Real Madrid é flagrado lavando chuteiras após partida (Toni Kroos foi filmado por companheiros do Real Madrid lavando as chuteiras no vestiário)

O meio-campista Toni Kroos foi filmado pelos companheiros de Real Madrid lavando as próprias chuteiras no vestiário após uma partida pela Liga dos Campeões. O vídeo viralizou na internet nessa terça-feira (21/5).

“A verdade é que sou um pouco diferente. Nunca vi nenhum outro jogador do Real Madrid que limpe as chuteiras todos os dias e se prepare assim. Sou muito cuidadoso com a minha”. É o mais importante para mim em campo.”, comentou Kroos, em entrevista em 2021.

Curiosamente, Toni Kroos usa o mesmo modelo de chuteiras há 11 anos anos. Patrocinado pela Adidas, o alemão é entusiasta da modelo Adidas 11Pro, lançada em 2013.

A Adidas não vende esse modelo de chuteiras ao público comum desde 2015. No entanto, a empresa mantém a fabricação do item exclusivamente ao campeão mundial com a Seleção Alemã, em 2014.

Aposentadoria de Toni Kroos

Nessa terça-feira (21/5), Toni Kroos anunciou que vai se aposentar como jogador após a disputa da Eurocopa de 2024, na Alemanha.

Pelo Real Madrid, a despedida será na final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, no dia 1 de junho, em Wembley, em Londres. Ele buscará o quinto título do torneio pelo clube madrilenho e o sexto na carreira.

“Esta decisão significa que a minha carreira como jogador de futebol ativo terminará neste verão, depois da Euro. Como sempre disse, o Real Madrid é e será o meu último clube. Estou feliz e orgulhoso por ter encontrado na minha cabeça e no meu coração o momento certo para esta decisão. Minha ambição sempre foi terminar minha carreira no topo do meu nível. A partir deste momento, só há um pensamento principal em minha mente e nada vai me separar disso: Vamos para 15! Hala Madrid e nada mais!”, declarou o jogador de 34 anos no anúncio da aposentadoria.

A notícia Vídeo: craque do Real Madrid é flagrado lavando chuteiras após partida foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.