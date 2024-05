Cristiano Ronaldo pode voltar à Champions League em time sensação da Europa (Cristiano Ronaldo em aquecimento para partida do Al-Nassr)

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo pode fazer as malas em breve para deixar a Arábia Saudita. É o que garante o jornalista árabe Alhazza Mutab, na rede social X (antigo Twitter). O craque português pode voltar a disputar, inclusive, a Champions League. Dessa vez, por um time sensação da Europa: o Bayer Leverkusen, campeão alemão da temporada 2023/24.

Segundo Alhazza Mutab, o técnico Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, trabalha nos bastidores para convencer Cristiano Ronaldo. O craque defende hoje o Al Nassr, que certamente fará jogo duro para liberá-lo. Afinal, o português, mesmo em idade avançada para o futebol, marcou 48 gols e contribuiu com 13 assistências, em exatos 48 jogos nesta temporada.

No Al Nassr, Cristiano Ronaldo viu o Al Hilal, do técnico Jorge Jesus, conquistar o título do Campeonato Saudita de forma antecipada no início de maio. O time do astro português já garantiu o vice. Ainda faltam duas rodadas para o fim da competição.

Time sensação da Europa

O Bayer Leverkusen disputa nesta quarta-feira (22/5) a final da Liga Europa, em Dublin, na Irlanda. O adversário será a Atalanta, da Itália. A bola vai rolar a partir de 16h.

Além de ser finalista da segunda competição entre clubes mais importante da Europa, o Bayer Leverkusen é o time sensação do continente na temporada por causa de sua conquista histórica no Campeonato Alemão. A equipe de Xabi Alonso leantou o troféu de maneira invicta (com 28 vitórias e seis empates) e ainda encerrou a hegemonia do poderoso Bayern de Munique.

