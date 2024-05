Atalanta x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações pela final da Europa League (Atalanta e Leverkusen se enfrentam na final da Europa League)

A Europa League será decidida nesta quarta-feira (22/5). Atalanta e Bayer Leverkusen se enfrentam no Estádio Aviva, em Dublin, na Irlanda, a partir das 16h (de Brasília), para definir o campeão do segundo maior torneio de clubes do futebol europeu. Saiba onde assistir e mais informações.

Os italianos vão em busca do troféu inédito, enquanto os alemães, em temporada mágica, querem repetir o feito de 1988. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Se persistir a igualdade, a definição do título ocorrerá nos pênaltis.

Atalanta x Bayer Leverkusen na final da Europa League: onde assistir

A decisão da Europa League entre Atalanta e Leverkusen passará ao vivo no SBT (TV aberta), na ESPN (TV fechada) e no Star+ (streaming).

Prováveis escalações de Atalanta x Bayer Leverkusen

Atalanta

Na busca do primeiro título europeu da história do clube, a Atalanta aposta na longevidade do trabalho do técnico Gian Piero Gasperini para vencer os alemães.

Os italianos terão um desfalque importante para a partida. O meio campista Marten de Room sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não tem condições de jogo.

Por outro lado, Gasperini contará com o retorno dos zagueiros Kolašinac e Emil Holm, que se recuperaram de uma lesão na coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

Provável escalação da Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Pašali?; Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Desfalque: Marten de Room (lesão muscular na coxa esquerda).

Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen vive o melhor momento de sua história e chega com uma invencibilidade que já dura 51 partidas. Após conquistar o Campeonato Alemão, o time comandado por Xabi Alonso tentará adicionar mais uma taça da Europa League na galeria do clube.

O treinador espanhol não terá nenhum desfalque para a decisão.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Ková?; Tapsoba, Tah, Hincapie; Staniši?, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz; Frimpong, Adli. Técnico: Xabi Alonso

Desfalques: não há

Atalanta x Bayer Leverkusen na final da Europa League: os personagens

Gasperini, técnico da Atalanta: “Confiamos que fizemos tudo que precisávamos fazer, então estamos ansiosos para jogar. Precisamos encontrar o nível certo de tranquilidade para as próximas horas sabendo que fizemos o que deveria ser feito.”

Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen: “Vamos nos preparar como fizemos em todos os jogos anteriores. São 51 partidas sem perder, meus meninos sabem como como se adaptar em diferentes situações. Isso se aplica à final .”

Atalanta x Bayer Leverkusen na final da Europa League: arbitragem

Árbitro : István Kovács (ROM)

: István Kovács (ROM) Assistentes : Vasile Florin Marinescu (ROM) e Mihai Ovidiu Artene (ROM)

: Vasile Florin Marinescu (ROM) e Mihai Ovidiu Artene (ROM) VAR: Pol van Boekel (HOL)

