Técnico campeão da Premier League anuncia aposentadoria (Claudio Ranieri foi campeão da Premier League pelo Leicester City)

O italiano Claudio Ranieri deixou o comando do Cagliari nesta terça-feira e decidiu encerrar sua longa carreira aos 72 anos. O treinador ficou marcado pela inédita conquista da Premier League à frente do Leicester City, em 2016.

Ranieri teve uma última temporada complicada comandando o Cagliari. Apesar disso, conseguiu garantir a permanência do clube na elite italiana.

“Ranieri está de saída do Cagliari. Nas suas duas passagens pelo clube, conseguiu sempre conduzir a equipe aos seus objetivos. Depois de duas subidas e uma salvação na Primeira Divisão, no último ano e meio conseguiu uma obra-prima com a vitória no play-off e a permanência. O Cagliari é e será sempre a sua casa. Para sempre gratos”, publicou o Cagliari.

Ex-lateral-direito, Ranieri começou como treinador em 1986, quando assumiu o Vigor Lamezia. Ele teria a sua primeira passagem pelo Cagliari, clube em que encerra sua trajetória, em 1988. Posteriormente, dirigiu clubes como Inter de Milão, Juventus e Chelsea.

Apesar dos trabalhos em grandes equipes, foi em Leicester, na Inglaterra, que Ranieri mais se destacou. Ele assumiu o Leicester City em 2015, comandando a equipe para o título inédito da Premier League – o clube havia sido promovido à Primeira Divisão apenas um ano antes.

