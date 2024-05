Com aposentadoria de Kroos, só quatro alemães do 7 a 1 seguirão jogando

Time titular da Alemanha que enfrentou o Brasil, da esquerda para a direita: Neuer, Kroos, Klose, Hummels, Khedira, Boateng (acima), Lahm, Müller, Höwedes, Schweinsteiger e Özil (abaixo)

O meio-campista Toni Kroos se tornará mais um “desfalque” para o time da Alemanha que aplicou 7 a 1 na Seleção Brasileira pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. O jogador do Real Madrid anunciou nesta terça-feira (21/5) que vai se aposentar após o final da temporada. Assim, se juntará outros seis titulares da Alemanha naquela partida que também já penduraram as chuteiras. A seleção alemã acabou campeã daquela edição do Mundial.

Kroos vai encerrar a carreira profissional após a Eurocopa, que será disputada entre junho e julho deste ano. O meio-campista fará o último jogo pelo Real Madrid na final da Liga dos Campeões, em 1º de junho, contra o Dortmund.

Quais titulares do 7 a 1 seguem atuando

Entre os titulares do 7 a 1, apenas Neuer (38), Boateng (35), Hummels (35) e Thomas Müller (34) seguem atuando. O goleiro e o meia-atacante defendem o Bayern de Munique, enquanto Hummels atua no Borussia Dortmund e Boateng joga no Salernitana (Itália).

Quais já penduraram as chuteiras

Miroslav Klose “puxou a fila” das aposentadorias em 2016. O maior artilheiro da história dos Mundiais se despediu aos 38 anos e atualmente tenta se firmar como treinador.

Nos anos sequintes, Philipp Lahm, Banedikt Höwedes, Schweinsteiger, Khedira e Özil também penduraram as chuteiras. O último deles a se despedir dos gramados foi Mesut Özil, em março de 2023, aos 34 anos.

E o técnico?

O técnico Joachim Löw não se aposentou, mas está livre no mercado da bola desde 2021, quando deixou a Alemanha. Recentemente, ele afirmou que gostaria de comandar alguma seleção na Copa do Mundo de 2026.

Onde estão os titulares da Alemanha no 7 a 1 sobre o Brasil

Neuer – Bayern de Munique (Alemanha)

Lahm – se aposentou em 2017

Boateng – zagueiro do Salernitana (Itália)

Hummels – Borussia Dortmund (Alemanha)

Howedes – se aposentou em 2020

Schweinsteiger – se aposentou em 2019

Khedira – se aposentou em 2021

Muller – Bayern de Munique (Alemanha)

Kross – Real Madrid/ se aposenta após a Eurocopa

Ozil – se aposentou em 2023

Klose – se aposentou em 2016

