Vinícius Júnior lamenta e manda recado a Kroos após anúncio de aposentadoria (Vinícius Júnior celebra gol pelo Real Madrid com Toni Kroos)

O atacante brasileiro Vinícius Júnior recebeu, nesta terça-feira (21/5), notícia triste: só jogará mais duas partidas oficiais ao lado do meio-campista Toni Kroos, companheiro dele no Real Madrid. Isso porque o alemão anunciou que vai se despedir do clube e do futebol após o final da atual temporada.

Restam a Kroos, portanto, dois jogos pelo Real: contra o Betis, neste sábado (25/5), pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol, que deve marcar a despedida dele do Santiago Bernabéu, e contra o Borussia Dortmund, no sábado seguinte (1º/6), pela final da Champions League, no estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra. Uma vitória na grande decisão dará ao alemão, que já é pentacampeão da competição, o último título dele por clubes.

As partidas pelo Real, no entanto, não serão as últimas de Toni na carreira. Ele vai pendurar as chuteiras após disputar a Eurocopa pela Seleção Alemã, entre junho e julho deste ano.

Veja o que Vinícius Júnior falou

Parceiro de Kroos no Real Madrid há seis temporadas, Vinícius ficou desolado com o anúncio feito por Kroos, e expressou a tristeza pela aposentadoria do craque alemão nas redes sociais.

Inicialmenteo, o brasileiro postou curta mensagem no X (antigo Twitter), com o primeiro nome do meio-campista “aportuguesado” (Antônio), um emoji de coração partido, um de choro e um coração branco, cor principal do Real. Veja abaixo.

ANTÔNIO — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2024

Depois, Vini publicou texto emocionante em homenagem a Kroos no Instagram, junto com quatro fotos dele ao lado do alemão. Veja abaixo o que ele escreveu, traduzido do espanhol para o português.

“Gênio. Foi a palavra mais próxima que encontrei para te definir, Toni. E ainda assim está muito longe do que você merece.

Hoje é um dia triste para mim e para os madridistas. Mas é um dia terrível para a bola, para o futebol. Saber que logo não te teremos mais. Você poderia dar muito mais, muitíssimo mais. Mas te entendo.

Obrigado por cada passe, por cada orientação e por me permitir aprender tanto nesses anos. Te amamos! Vamos buscar a 15ª (referência ao possível título da Champions League sobre o Borussia Dortmund, que seria o 15º da história do Real Madrid) por ti.

Que grande pessoa você é.”

Vinícius Júnior e Toni Kroos

Pilares do time titular do Real Madrid há anos, Vini e Kroos formam parceria de sucesso.

Juntos, eles venceram 11 títulos pelo time espanhol: uma Champions League, dois Mundiais de Clubes, uma Supercopa Europeia, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Caso o Real supere o Borussia na final da Liga dos Campeões, a dupla alcançará a marca de 12 troféus conquistados juntos.

A notícia Vinícius Júnior lamenta e manda recado a Kroos após anúncio de aposentadoria foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.