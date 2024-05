Time da Arábia Saudita anuncia saída de dois brasileiros ao fim da temporada (Romarinho é um dos brasileiros que não permanece no Al-Ittihad na próxima temporada)

Nesta segunda-feira (20/5), o Al-Ittihad anunciou a saída do atacante Romarinho, ex-Corinthians, ao final da temporada. Além dele, o goleiro Marcelo Grohe, campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, também se despedirá do time saudita.

O último jogo deles está marcado para acontecer contra o Damac, pela penúltima rodada da liga nacional. A bola vai rolar às 15h (de Brasília) desta quinta-feira (23/5), no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal.

Para a partida, o Al-Ittihad, inclusive, preparou uma promoção: uma camisa do time principal grátis a cada reserva de ingresso. Com 51 pontos, a equipe está na quinta colocação, com 51 pontos.

Romarinho e Marcelo Grohe no Al-Ittihad

Ao todo, Romarinho disputou 214 jogos, com 95 gols e 30 assistências. O atacante, durante a passagem que começou em 2018, participou das conquistas de um campeonato saudita e uma Supercopa saudita.

Com as mesmas conquistas do ex-Corinthians, Grohe entrou em campo por 136 vezes. Com isso, a dupla ficará livre no mercado.

Pelo time do Parque São Jorge, Romarinho tem 121 confrontos, com 95 gols e 35 assistências. Ele foi fundamental na conquista da Libertadores inédita, inclusive marcando um dos gols do Timão na final contra o Boca Juniors, além dos títulos do Mundial e da Recopa Sul-Americana.

