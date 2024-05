crédito: No Ataque Internacional

Conheça os dois ‘intrusos’ no top 5 de artilheiros da temporada europeia

Para surpresa de poucos, os atacantes Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland terminarão a temporada europeia entre os cinco principais artilheiros. Por outro lado, os outros dois nomes que completam a lista podem te surpreender.

Neste momento, Kane lidera a lista com os 44 gols marcados pelo Bayern de Munique. Empatado com ele está Mbappé, que fez a mesma quantidade em sua temporada de despedida do Paris Saint-Germain.

Na terceira posição, aparece o sueco Viktor Gyökeres, que marcou 43 gols pelo Sporting e ainda pode aumentar a contagem, já que enfrenta o Porto neste domingo (26/5), pela final da Taça de Portugal.

Completam a lista, empatados, o holandês Luuk de Jong, do PSV, e Erling Haaland, do Manchester City, ambos com 38 gols. O norueguês, entretanto, ainda disputa a final da FA CUP, contra o Manchester United, neste sábado (25).

Viktor Gyökeres

Nascido em Estocolmo, na Suécia, Gyökeres completará 26 anos no dia 4 de junho. Curiosamente, o atacante de 1,87m está na primeira temporada disputando a divisão de elite de um país.

Na Inglaterra, Viktor jogou três edições da EFL Championship (2ª divisão). Em sua melhor participação, em 2022/23, marcou 21 gols em 49 jogos pelo Coventry. Na Alemanha, disputou 26 partidas da Segunda Divisão Alemã pelo St. Pauli e fez sete gols.

O centroavante começou a carreira no Brommapojkarna, da Suécia. Por lá, participou somente da Terceira e da Segunda Divisão.

Hoje, Gyökeres está muito bem cotado no mercado da bola. Arsenal e Chelsea, gigantes da Premier League, são dois dos interessados no goleador. Sua multa rescisória no Sporting é avaliada em 100 milhões de euros (R$ 546 milhões).

Dos 43 gols pelo atacante na atual temporada, 29 foram no Campeonato Português – do qual ele foi o artilheiro-, seis na Taça de Portugal, três na Taça da Liga Portuguesa e cinco na Europa League.

Luuk de Jong

A temporada 2023/24 foi a mais artilheira da carreira do holandês Luuk de Jong. Aos 33 anos, o jogador do PSV superou os 33 tentos anotados pelo Twente, em 2011/12.

Luuk começou a carreira no De Graafschap, em 2008. Passou pelo Twente, Borussia Mönchengladbach (Alemanha)e Newcastle (Inglaterra) antes de jogar pelo PSV, clube em que se tornou ídolo.

A primeira passagem durou de 2014 a 2019 e foi coroada com três títulos do Campeonato Holandês e duas Supercopas da Holanda. Na temporada 2019/20, foi para o Sevilla.

No time espanhol, jogou por duas temporadas e conquistou a Europa League. Antes de retornar ao PSV, entretanto, foi emprestado ao Barcelona, clube pelo qual disputou 29 partidas e fez sete gols.

A segunda passagem pelo PSV começou em 2022. Em sua volta, o jogador já conquistou mais um título holandês, outras duas Supercopas da Holanda e a Copa da Holanda.

Artilheiro da Eredivisie dessa temporada, com 29 gols, ele fez outros nove na Liga dos Campeões – cinco deles nas fases preliminares -, e ainda marcou mais um na Copa da Holanda.

