Argentina deixa jogador decisivo em título da Copa do Mundo fora da Copa América

A Argentina divulgou nesta segunda-feira (20/5) os 29 jogadores convocados pelo técnico Lionel Scaloni para a disputa da Copa América de 2024. Um dos nomes que ficou de fora da lista foi o atacante Paulo Dybala, que defendeu a seleção no título da Copa do Mundo do Catar de 2022.

O jogador da Roma entrou em campo em duas oportunidades na campanha do bicampeonato mundial da Argentina. Na vitória sobre a Croácia por 3 a 0 na semifinal, Dybala entrou aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de Julián Álvarez, autor de dois gols na partida.

A outra ocasião foi na final contra a França. O atacante entrou no lugar de Tagliafico no final da prorrogação apenas para bater pênalti. Paulo Dybala converteu a segunda cobrança e ajudou a Argentina a vencer por 4 a 2 nas penalidades depois do empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.

O atacante também esteve na Seleção Argentina na disputa da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e na Copa América de 2019, sediada no Brasil.

Temporada de destaque na Roma

Paulo Dybala foi um dos destaques da Roma nesta temporada. O atacante foi o vice-artilheiro da equipe italiana com 16 gols, atrás apenas de Romelu Lukaku, que marcou 21 vezes. O argentino ainda deu nove assistências, igualando a própria marca de 25 participações em gols que obteve em 2022/23.

Revelado pelo Instituto Córdoba, Paulo Dybala acumula ainda passagens por Palermo, Juventus e Roma. O experiente atacante de 30 anos conquistou cinco Campeonatos Italianos, quatro Copas da Itália, duas Supercopas da Itália e uma Série B Italiana.

