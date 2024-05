Ex-Cruzeiro celebra boa temporada em Portugal e sonha com Prêmio Puskas (Marcelo Santos comemora o belo gol do meio-campo com os companheiros de Sanjoanense )

Atacante com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, Marcelo Santos celebrou a boa temporada realizada pelo Sanjoanense, de Portugal. O desempenho do jogador de 28 anos na Liga 3 lusitana ficou marcado por um belo gol do meio de campo (assista abaixo).

“Acho que fiz um belo gol, com certeza um dos melhores do campeonato. Reparei que o goleiro jogava muito adiantado. Avisei que chutaria do meio-campo para tentar pegá-lo desprevenido. Fui muito feliz na finalização. Foi o mais bonito que fiz na minha carreira, com certeza”, contou Marcelo Santos, que também jogou na base do Corinthians e no profissional de Ipatinga e Remo no futebol brasileiro.



O belo gol do meio de campo faz o atacante sonhar com uma indicação ao Prêmio Puskas.

“Agora, sobre o Puskas, é um sonho. Espero que seja indicado, seria uma honra muito grande, ainda mais representar meu país na maior premiação do futebol mundial, mas não quero criar expectativas”, comentou.