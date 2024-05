Cabe no seu time? Balotelli revela sonho de jogar na América do Sul

O atacante italiano Mario Balotelli, ex-Manchester City, Liverpool, Milan e Inter de Milão, revelou neste domingo (20/5), em conversa com o ex-jogador argentino Kun Agüero, que gostaria de jogar no futebol sul-americano. Mais precisamente, em um gigante argentino: o Boca Juniors. O jogador de 33 anos está de saída do Adana Demirspor, da Turquia – o contrato dele com o clube se encerra em junho deste ano e ficará livre no mercado.

“Meu sonho é jogar em La Bombonera”, disse Balotelli durante transmissão no Star+ da vitória do Manchester City sobre o West Ham por 3 a 1, no Etihad Stadium, pela última rodada do Campeonato Inglês, que garantiu o título da equipe comandada por Pep Guardiola.

Em seguida, Agüero respondeu: “O Boca combinaria muito bem com você.”

Logo após, o ex-atacante argentino perguntou se ele preferia o Boca ao River e o italiano afirmou que sim. Por conta disso, Aguero falou que teria que ligar para Riquelme, ídolo e atual presidente do clube xeneize.

“Ah, claro, se seu sonho é jogar na La Bombonera, bom, Román teria que te ligar”, afirmou. “Seria espetacular. Jogando no futebol argentino seria top”, concluiu.

Agüero apoiou desejo de Balotelli

Balotelli questionou Agüero se o italiano iria bem no futebol argentino. O maior artilheiro da história do Manchester City respondeu positivamente.

“Sim, acho que devido ao seu estilo de jogo, combinaria muito bem com você. E, além disso, se o seu sonho é jogar lá, melhor ainda. As pessoas vão adorar você porque é algo que você está dizendo, que você quer ir para o Boca.”

Na temporada 2023/2024, Balotelli disputou 16 jogos pelo Adana Demirspor, marcou sete gols e deu uma assistência.

