Filho de Messi dá caneta e deixa filho de Suárez no chão; veja vídeo

Os atacantes Luis Suárez e Lionel Messi são os principais astros do Inter Miami, time que disputa a MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos. No entanto, nesse sábado (18/5), após a vitória do time por 1 a 0 sobre o DC United, quem roubou a cena foram os filhos dos astros, enquanto jogavam bola no gramado do Lockhart Stadium, localizado em Fort Lauderdale.

O filho do meio de Messi, Mateo, de apenas oito anos, protagonizou lance digno do pai: roubou a bola de Benjamin, filho do meio de Súarez, que tem 10 anos, deu caneta humilhante que o deixou no chão e chutou com precisão para marcar o gol.

Após levar a caneta, Benjamin derrubou Mateo, para tentar impedi-lo de marcar. Mas o filho de Messi conseguiu se levantar, assim como o pai sempre faz – Lionel é frequentemente derrubado pelos defensores, que só conseguem pará-lo com falta, mas muitas vezes consegue se levantar rapidamente para dar prosseguimento à jogada.

