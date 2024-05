Jogador se recusa a posar contra homofobia e tapa bandeira LGBTQIAPN+ da camisa (Mohamed Camara (direita) comemora gol ao lado do japonês Takumi Minamino (esquerda))

Volante do Monaco, o malinês Mohamed Camara roubou a cena negativamente na goleada por 4 a 0 sobre o Nantes, nesse domingo (19/5), pela 34ª e última rodada do Campeonato Francês, no Estádio Louis II, no principado de Mônaco.

Antes da partida, o jogador se recusou a posar para foto conjunta das duas equipes com uma bandeira contra a homofobia. Enquanto os companheiros tiravam a foto, o meio-campista se ajoelhou no chão em gesto de protesto contra a causa.

Camara também tapou o patch com a bandeira LGBTQIAPN+ presente na camisa dos times para o jogo com fitas brancas, que formaram o símbolo “X”, sinônimo de recusa. O malinês ainda tampou o emblema da Ligue 1 (liga da Primeira Divisão da França) na manga direita do uniforme, que estava personalizado com as cores do movimento.

Ministra pede punição a Camara

Ministra do Esporte da França, Amélie Oudea-Castéra pediu que Mohamed Camara e o Monaco sejam punidos pela recusa do volante em apoiar a causa LGBTQIAPN+.

“É um comportamento inadmissível, já disse ontem à noite o que penso para a Liga de Futebol Profissional (Ligue 1). Acho que um comportamento assim deve receber as sanções mais firmes, tanto contra o jogador quanto contra o clube que permitiu”,

