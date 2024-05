Arthur Gomes ‘convidou’ craque do Real Madrid para jogar no Cruzeiro

Assim como muitos jogadores, Arthur Gomes saiu de sua cidade natal para se tornar um Moleque da Vila. No Santos, o mineiro de Uberlândia pôde crescer e atuar ao lado de Rodrygo, o novo camisa 10 da Seleção Brasileira. A amizade na base e no profissional, inclusive, gerou ‘convite’ para a formação de uma dupla de ataque no Cruzeiro.

Em entrevista exclusiva ao No Ataque, Arthur falou sobre o bom momento na Toca da Raposa e mostrou seu lado mais descontraído. O ponta-esquerda revelou que ainda mantém contato com o astro do Real Madrid e brincou que já discutiram uma forma de atuar juntos no time celeste.

“Eu falo muito com o Rodrygo. Falei: ‘Vem aqui para nós jogarmos juntos’ (risos). Mas, pô, ele está lá no Real fazendo a sua história também. Uma equipe que é uma das melhores do mundo, depois do Cruzeiro (risos). Mas a gente brinca. Ele fala: ‘Eu vou jogar na esquerda e você na direita. Eu disse: ‘Tranquilo, você vindo é o que importa’. É bom demais” Arthur Gomes, atacante do Cruzeiro

Real Madrid tem torcida garantida na Liga dos Campeões

O ponta ainda confirmou que vai torcer para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Os merengues enfrentam o Borussia Dortmund no dia 1º de junho (sábado), a partir das 16h, no Wembley Stadium, em Londres.

“Torço muito por ele. Rodrygo é um amigo que tenho desde a época da base, lá no Santos. Fico feliz pelo momento que ele vem vivendo. Hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo, e eu tive esse honra de poder ter jogado com ele”, disse Arthur.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2019, após fazer toda a formação no Santos. De lá para cá, o jogador de 23 anos disputou 214 jogos, marcou 54 gols e ganhou dez títulos.

Trajetória de Arthur Gomes no Cruzeiro

Arthur Gomes chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, vindo do Sporting, de Portugal. A contratação do atacante foi a mais cara da era SAF e custou cerca de R$ 16 milhões aos cofres celestes. Em 41 jogos, o camisa 11 marcou sete gols e deu cinco assistências.

