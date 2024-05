Thiago Silva recebe homenagens em último jogo pelo Chelsea (Thiago Silva recebe o carinho dos companheiros de Chelsea )

Thiago Silva fez o seu último jogo com a camisa do Chelsea neste domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, pela última rodada da Premier League, neste domingo (19/5). Antes de a bola rolar em Stamford Bridge, a torcida dos Blues subiu um bandeirão gigante com a imagem do zagueiro, já acertado com o Fluminense, e a bandeira do Brasil, com a frase: “Obrigado O Monstro, um de nós”, em português.

O brasileiro é querido pelos torcedores do Chelsea. Tanto que antes do início do jogo, a esposa do zagueiro, Belle Silva, foi a um pub nos arredores do estádio e foi reverenciada pelos fãs. Ela ouviu cânticos da torcida pedindo para que Thiago Silva não deixasse o clube e também distribuiu autógrafos.

“Queremos que você fique! Queremos que você fique! Thiago Silva, queremos que você fique”, cantou os torcedores.

Thiago Silva foi homenageado também após o jogo do Chelsea. Ele recebeu a esposa e os filhos no campo de Stamford Bridge e foi ovacionado pelos torcedores e companheiros. Dessa maneira, o brasileiro foi titular na zaga e ficou os 90 minutos em campo.

Thiago Silva conquista três títulos pelo Chelsea

O brasileiro chegou ao Chelsea em 2020 e fechou, na época, por uma temporada. No entanto, o bom rendimento o fez ficar por quatro anos. Agora, ele já tem tudo acertado para jogar no segundo semestre pelo Fluminense.

Em quatro temporadas, foram 156 partidas pelo Chelsea, com nove gols e quatro assistências. Neste período, conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

