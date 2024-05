A caminho do Atlético, Bernard marca gol em clássico pelo Panathinaikos (Bernard é um dos destaques do Panathinaikos na temporada europeia)

A caminho do Atlético, o meia-atacante Bernard segue em grande fase na reta final da trajetória com a camisa do Panathinaikos, da Grécia. Neste domingo (19/5), o jogador de 31 anos marcou mais um gol pelo clube no Campeonato Grego – desta vez, em clássico contra o Olympiacos.

No Estádio Apostolos Nikolaidis, casa do Panathinaikos em Atenas, o time alviverde recebeu o rival Olympiacos pelo mata-mata da Superliga Grega. No primeiro tempo, Bakasetas abriu o placar para os mandantes. Na etapa complementar, Bernard ampliou a vantagem, mas viu Podence e Joveti? igualarem a contagem (2 a 2).

O gol de Bernard ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo. O “Bambino de Ouro” recebeu passe de Juankar no lado esquerdo do campo, conduziu a bola por dentro e finalizou de fora da área, rasteiro, sem chances para o goleiro Tzolakis. Assista ao lance no vídeo abaixo.

Bernard continua voando na Grécia. Mais um gol dele pelo Panathinaikos.



São 21 participações em gols na temporada em 49 jogos (11 gols e 10 assistências).



EM BREVE, NA ARENA MRV!



Reproduçãopic.twitter.com/GUD9AjyZTs — 13GaloNews (@13GaloNews) May 19, 2024

Bernard vive temporada “mágica” na Grécia antes de retorno ao Galo

Este foi o 10° gol de Bernard em 30 jogos na temporada 2023/2024 do Campeonato Grego. Ao todo, são 11 gols e nove assistências em 48 compromissos nesta época europeia.

O Panathinaikos fechou a Superliga Grega na quarta colocação, com 72 pontos. O campeão foi o PAOK, com 80.

A despedida de Bernard com a camisa do Panathinaikos ocorrerá no próximo sábado (25/5), a partir das 14h30 (de Brasília). Na ocasião, o clube enfrentará o Aris na final da Copa da Grécia, em jogo único no Estádio Panthessaliko, em Vólos.

O Atlético fechou a contratação do meia-atacante em março, mas a reestreia do atleta pelo Galo ocorrerá em julho, após a abertura da janela de transferências no Brasil. Com a camisa preta e branca, entre 2011 e 2013, Bernard marcou 22 gols em 100 jogos e conquistou dois Campeonatos Mineiros (2012 e 2013) e uma Copa Libertadores (2013).

A notícia A caminho do Atlético, Bernard marca gol em clássico pelo Panathinaikos foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.