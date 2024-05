Cristiano Ronaldo e Neymar se encontram em evento na Arábia; veja conversa (Neymar e Cristiano Ronaldo em encontro nesse sábado (18/5))

Um encontro de craques! Cristiano Ronaldo e Neymar marcaram presença na Kingdom Arena, nesse sábado (18/5), para acompanhar a luta entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury, em Riad, na Arábia Saudita. Os dois se encontraram e bateram um papo antes do embate.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento. CR7 estava sentado ao lado do boxeador britânico Anthony Joshua, AJ, quando Neymar se aproxima. Os dois se cumprimentaram e conversaram.

O craque português, inclusive, chegou a perguntar ao atacante brasileiro como ele estava. Também, desejou boa recuperação a Neymar: “Fica bem”, disse ao se despedir. Veja a conversa:

Lesão de Neymar

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco em outubro do ano passado. Na época, estava em campo pela Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Desde então, está em recuperação.

Arábia Saudita

Atualmente, o brasileiro defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Seu time, inclusive, conquistou o Campeonato Saudita pela 19ª vez neste ano. Neymar ficou de fora da decisão por causa da grave lesão no joelho.

Cristiano Ronaldo também joga na Arábia. Por lá, CR7 defende o Al-Nassr.

