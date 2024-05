crédito: No Ataque Internacional

City ou Arsenal? O que cada um precisa para ser campeão na última rodada da Premier Legue (City e Arsenal brigam pelo título da Premier League)

Manchester City ou Arsenal: um dos dois vai comemorar a conquista do Campeonato Inglês neste domingo (19/5). De um lado, a possibilidade de um tetracampeonato seguido inédito para a equipe de Pep Guardiola – no que seria o quinto título com o treinador espanhol. De outro, os Gunners, lutando pelo fim de um jejum que já dura 20 anos.

Com 88 pontos, o City precisa vencer o West Ham para erguer seu 10º troféu inglês (o oitavo na era Premier League) sem depender de outro resultado.

Se empatar ou perder, a equipe de Manchester ainda terá chance. Para isso, precisará que o Arsenal (86 pontos) não vença o Everton.

Ao time de Mikel Arteta só resta uma combinação: ganhar e contar com tropeço do City.

Em caso de triunfo dos Gunners e empate no jogo dos Cityzen, a taça fica em Londres por causa do saldo de gols – 61 contra 60.

Terceiro maior campeão, o Arsenal vai em busca de sua 14ª taça do campeonato, a quarta na era Premier League. A última conquista veio na temporada 2003/2004, no time dos invictos liderado por Henry e Gilberto Silva e comandado por Arsène Wenger.

Possíveis cenários

Vitórias de Manchester City e Arsenal: City é campeão

Vitória do Manchester City e empate do Arsenal: City é campeão

Vitória do Manchester City e derrota do Arsenal: City é campeão

Empates de Manchester City e Arsenal: City é campeão

Empate do Manchester City e derrota do Arsenal: City é campeão

Derrota do Manchester City e empate do Arsenal: City é campeão

Derrotas de Manchester City e Arsenal: City é campeão

Empate do Manchester City e vitória do Arsenal: Arsenal é campeão

Derrota do Manchester City e vitória do Arsenal: Arsenal é campeão

Classificados à Liga dos Campeões

Os quatro classificados da Liga dos Campeões estão definidos: Manchester City, Arsenal, Liverpool e Aston Villa.

O terceiro lugar já é do Liverpool, que encara o Wolverhampton (13º) no 489º e último jogo de Jürgen Klopp no comando.

Despedida de Thiago Silva

Na partida de despedida de Thiago Silva, o Chelsea encara o Bournemouth, em Stamford Bridge, tentando terminar com uma vaga na Liga Europa.

Aos 39 anos, o zagueiro brasileiro vai deixar a Europa depois de 15 anos. Acertado com o Fluminense, Thiago vai disputar seu 156º jogo pelos Blues.

