Cria do Cruzeiro, Nonoca é titular em time europeu e disputará mata-mata decisivo

Cria do Cruzeiro, Nonoca é titular em time europeu e disputará mata-mata decisivo (Lucas Ventura correndo com a boca em jogo do Portimonense)

Lucas Ventura é um dos vários jogadores relevados pelo Cruzeiro que hoje atuam no futebol europeu. Aos 26 anos, o volante apelidado de “Nonoca” é titular no meio-campo do Portimonense, de Portugal.

Sua equipe participará de mata-mata decisivo nas próximas semanas. O Portimonense terminou a Liga Portugal na 16ª posição, com por isso terá que enfrentar o terceiro colocado da Segunda Divisão no chamado “play-off de manutenção”.





Se vencerem a disputa, os alvinegros permanecem na elite para a temporada 2024/25. Caso contrário, serão rebaixados. O adversário dessa etapa eliminatória sairá do confronto entre AVS e Marítimo, neste domingo (18/5).

Melhor em campo no último jogo do Campeonato Português

Nesse sábado, Nonoca foi eleito o melhor homem em campo na vitória do Portimonense por 3 a 1 sobre o Farense, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Português. Ele fez um gol nos acréscimos do dérbi, quando o relógio já marcava 97 minutos.

Passagem de Nonoca pelo Cruzeiro

Nonoca atuou pelo Cruzeiro entre 30 jogos entre abril de 2017 e fevereiro de 2022. O volante atuou por mais vezes no centenário da Raposa, em 2021, quando fez 18 partidas – todas como titular.

Entre idas e vindas, conquistou o Campeonato Mineiro de 2018. No Brasil, Lucas ainda jogou por empréstimo em Sport, Boa Esporte e Avaí.

O Portimonense contratou o atleta em janeiro de 2023. Em um ano e cinco meses, Nonoca participou de 44 jogos e marcou um gol.

