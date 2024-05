Ídolo do Cruzeiro vai comandar time em país transcontinental (Antalyaspor terá como técnico ex-jogador do Cruzeiro)

Camisa 10, artilheiro, garçom e capitão do Cruzeiro no início do século, o ex-jogador Alex agora buscará o sucesso como treinador do Antalyaspor, da Turquia. Ele vai comandar o time do país transcontinental (entre a Europa e a Ásia) a partir do meio do ano.

Curiosamente, Alex será treinador na Turquia depois de exatos 20 anos em que ele pisou no país pela primeira vez. Em junho de 2004, o armador fechou com o Fenerbahçe, também se tornou ídolo no futebol turco, e permaneceu por lá até 2012.

O No Ataque relembrou nesta semana, inclusive, como foi a despedida de Alex do Cruzeiro há 20 anos.

“Em 2004 eu pisei pela primeira vez na Turquia para escrever ali um pedaço maravilhoso da minha vida esportiva e também pessoal. E hoje 20 anos depois, com o acerto com o Antalyaspor, retorno à Turquia para escrever mais uma página, dessa vez, numa posição diferente, do lado de fora, como treinador de futebol”, anunciou Alex, vestido com as cores do Antalyaspor.

Ídolo do Cruzeiro como treinador

A primeira experiência de Alex como treinador foi no comando do time sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022. No ano seguinte, ele foi o técnico do Avaí em uma curta passagem. Comandou a equipe em 18 jogos (seis vitórias, quatro empates e oito derrotas). Sob o comando do ex-jogador, o Leão marcou 22 gols e sofreu 25.

Em 2023, com Alex, o Avaí foi eliminado pelo Criciúma nas quartas de final do estadual e caiu para o Retrô na primeira fase da Copa do Brasil.

Ainda no ano passado, pouco depois de ser desligado do Avaí, o ídolo do Cruzeiro fez um estágio no time celeste, quando a equipe era treinada pelo português Pepa.

