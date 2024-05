A No Ataque Internacional 18/05/2024 15:39 compartilhe







SIGA NO Na mira do Atlético, Alonso participa de ‘virada relâmpago’ na Rússia e briga por título crédito: No Ataque Internacional Na mira do Atlético, Alonso participa de ‘virada relâmpago’ na Rússia e briga por título (Junior Alonso, zagueiro ex-Atlético que hoje defende o Krasnodar-RUS) Na mira do Atlético, o zagueiro paraguaio Junior Alonso viveu um sábado (18/5) de grandes emoções na Rússia. Com dois gols nos minutos finais de partida, o Krasnodar aplicou “virada relâmpago” sobre o FK Sochi, por 3 a 2, no Estádio Olímpico de Fisht, em Sóchi. O resultado na 29ª – e penúltima – rodada do Campeonato Russo coloca o time do defensor em condições de brigar pelo título no último embate.

Nikita Krivtsov abriu o placar para o Krasnodar, mas viu Saúl Guarirapa igualar o placar para o FK Sochi ainda no primeiro tempo. O atacante venezuelano chegou a virar o placar em favor dos mandantes na segunda etapa, mas Spertsyan, aos 39 minutos, e Moses David Cobnnan, aos 46, garantiram virada histórica para o time de Junior Alonso. O paraguaio foi titular durante toda a partida.

O Krasnodar passa a ser o vice-líder do Campeonato Russo, com 53 pontos – três pontos a menos que o líder Dínamo de Moscou. Na última rodada, as equipes medirão forças em um confronto direto pela taça no Krasnodar Stadium, em Krasnodar.

A partida decisiva será disputada no próximo sábado (25/5), a partir das 10h30 (de Brasília). Uma vitória simples deixa o Krasnodar em condições de ser campeão, mas a situação ainda depende do desempenho do Zenit nessa reta final.

Briga pelo título no Campeonato Russo

1° – Dínamo de Moscou – 56 pontos (29 jogos) – 16V, 8E, 5D, 15SG

– 56 pontos (29 jogos) – 16V, 8E, 5D, 15SG 2° – Krasnodar – 53 pontos (29 jogos) – 15V, 8E, 6D, 15SG

– 53 pontos (29 jogos) – 15V, 8E, 6D, 15SG 3° – Zenit – 51 pontos (28 jogos) – 15V, 6E, 7D, 20SG

O Zenit ainda jogará na 29ª rodada do Campeonato Russo, contra o Akhmat (10° colocado), fora de casa, a partir das 13h desse domingo (19/5). Um empate tiraria o ex-clube do atacante Hulk da disputa pela taça e faria com que o enfrentamento em Dínamo de Moscou se transformasse, de fato, em um confronto direto pelo título.

Apesar disso, caso o Zenit vença e chegue aos 54 pontos, os três clubes que ocupam o topo da tabela de classificação terão possibilidades de conquista na última rodada. No 30° compromisso, o Zenit enfrentará o Rostov (nono colocado), como mandante, a partir das 10h30 do próximo sábado (25/5).

Alonso de volta ao Atlético?

O Atlético segue um orçamento pré-estabelecido para contratações e estuda a viabilidade financeira da negociação. A informação do interesse alvinegro no retorno de Alonso foi publicada inicialmente pelo Fala Galo, enquanto a do início das tratativas foi antecipada pelo Canal do Frossard. Nesta sexta-feira (17/5), o No Ataque avançou na apuração.

A reportagem entrou em contato com diferentes fontes ligadas ao Atlético e ao zagueiro. Uma delas disse que o clube mineiro tem papel e caneta na mão: o Galo “está fazendo contas” para uma possível volta de Alonso.

O jogador tem contrato com o Krasnodar até junho de 2025. Neste momento, a possibilidade de um empréstimo é vista internamente como baixa. Assim, o Atlético teria de fazer um aporte financeiro para adquirir os direitos econômicos do jogador.

Junior Alonso no Atlético

Alonso foi contratado pelo Atlético em julho de 2020, junto ao Lille-FRA, por cerca de R$ 18 milhões. A primeira passagem pelo Galo durou até o fim de 2021 e foi de absoluto sucesso.

O defensor foi peça-chave da equipe que conquistou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021. Com a camisa preta e branca, nesta primeira trajetória, o paraguaio somou 89 jogos, com dois gols e três assistências.

Junior Alonso conquistou “Triplete Alvinegro” com o Atlético em 2021 (foto: Pedou Souza/Atlético)

Em janeiro de 2022, o Atlético concretizou a venda do defensor ao Krasnodar por R$ 47 milhões. Dois meses depois, no entanto, Alonso teve contrato suspenso com o clube europeu em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia e acabou retornando ao Galo por empréstimo.

A segunda passagem por Belo Horizonte não teve o mesmo nível de atuações da primeira. Foram três assistências em 44 jogos num ano em que o time alvinegro, de modo geral, não correspondeu às expectativas.

