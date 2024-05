crédito: No Ataque Internacional

Ídolo de gigante alemão paga cerveja para torcedores em despedida (Marco Reus pagou cerveja para torcedores do Borussia Dortmund em despedida do clube alemão)

As histórias de atletas que passam anos em um mesmo clube são cada vez mais raras e, talvez por isso, cada vez mais emocionantes. A tarde deste sábado (18/5) foi marcada por um momento memorável na Alemanha: diante de um Signal Iduna Park lotado, o meia-atacante Marco Reus, de 34 anos, se despediu dos torcedores do Borussia Dortmund. Na goleada sobre o Darmstadt, lanterna do Campeonato Alemão, o ídolo dos aurinegros marcou golaço de falta, festejou nas arquibancadas e pagou uma rodada da cerveja para todos os que compareceram ao estádio em Dortmund.

O Signal Iduna Park tem capacidade para 81.365 torcedores e é mundialmente conhecido pelo ambiente amedrontador imposto pela torcida do Borussia Dortmund. Neste sábado, os fãs do clube aurinegro prepararam mosaico gigante com a camisa 11 de Marco Reus e estamparam a frase: “Obrigado, Marco!”.

The hardest picture of 2024 pic.twitter.com/67WeJGG3ep — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 18, 2024

Entre 2012 e 2024, Marco Reus marcou 170 gols e ofereceu 103 assistências em 428 partidas com a camisa do Borussia Dortmund. Representando o amarelo e preto, o meia-atacante conquistou duas Copas da Alemanha (2016/2017 e 2020/2021) e duas Supercopas da Alemanha (2013 e 2019).

A trajetória não contou com mais títulos especialmente em virtude da diferença na capacidade de investimento em relação ao maior rival, Bayern de Munique, que acabou por empilhar taças do Campeonato Alemão nos últimos anos – até que o Bayer Leverkusen mudasse a história em 2024.

A relação de Reus com o Borussia Dortmund, de toda forma, sempre foi marcada por muito respeito e grandes atuações. No bilhete aos torcedores, o atleta escreveu: “Obrigado por tudo! A cerveja de despedida é por minha conta :)”.

Marco Reus pagou uma rodada de cerveja para a torcida INTEIRA do Borussia Dortmund presente no Signal Iduna Park hoje.



“Obrigado por tudo! A cerveja de despedida é por minha conta :)”, escreveu o ídolo num bilhete colado na cantina. pic.twitter.com/f42Sd2wMG4 — ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? (@BundesInsider) May 18, 2024

Reus tem a oportunidade de realizar o maior feito pelo Borussia no próximo dia 1° de junho (um sábado), no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Na ocasião, o clube alemão medirá forças com o Real Madrid-ESP na grande final da Liga dos Campeões da Europa – título conquistado pelo Dortmund na temporada 1996/1997.

