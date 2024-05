crédito: No Ataque Internacional

Luto na Espanha! Jogador morre repentinamente durante treinamento (Campo do Móstoles FC, em Madrid)

Um dia de treino na Espanha terminou em tragédia, nessa sexta-feira (17/5). Um jogador do Móstoles CF, time da segunda divisão espanhola, morreu durante o treinamento. A informação foi divulgada pelo próprio clube em suas redes sociais.

Segundo o Mundo Desportivo, Mardoche Luzolo Nsimba, de 24 anos, morreu repentinamente enquanto treinava no período da noite. O Móstoles CF declarou luto oficial e adiou os jogos de todas as categorias do clube.

COMUNICADO OFICIAL |



Tenemos el alma rota tras el trágico fallecimiento de M.L.N, jugador del Senior B durante el entrenamiento del viernes.



Se decreta luto oficial y se aplaza la jornada del fin de semana en todas las categorias.



Descansa en paz pic.twitter.com/va0og7xrkm — Móstoles C.F. (@Mostoles_cf) May 18, 2024

A Câmara Municipal de Móstoles também se manifestou sobre a morte do jogador. “A Câmara Municipal de Móstoles lamenta a perda de M.L.N, jogador do Mostoles CF.”

“O clube decretou luto oficial durante todo o dia, pelo que todos os seus jogos estão suspensos. As nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos”, disse em nota.

A notícia Luto na Espanha! Jogador morre repentinamente durante treinamento foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.