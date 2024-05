crédito: No Ataque Internacional

Time de ex-Atlético é rebaixado na Arábia Saudita (Al-Hazm foi rebaixado na Arábia Saudita)

Time de dois ex-jogadores de Atlético e Cruzeiro, Al-Hazm foi rebaixado à Segunda Divisão na Arábia Saudita. Ainda restando três jogos para o fim da competição, o clube não tem mais possibilidades de alcançar a pontuação necessária para evitar o descenso.

O Al-Hazm é o último colocado, com 20 pontos em 31 jogos. Já o primeiro time fora do rebaixamento é o Al-Riyadh, com 30 pontos.

A equipe tem três brasileiros: o zagueiro Paulo Ricardo, o ex-Atlético, Vina, e o ex-Cruzeiro, Bruno Viana. O restante do elenco é formado por jogadores sem muito destaque no cenário internacional.

Passagens por Atlético e Cruzeiro

Vina defendeu o Atlético em 45 jogos em 2019 e marcou sete gols. Ele foi emprestado pelo Ceará ao Al-Hazm e antes de deixar o Brasil atuou pelo Grêmio.

Já Bruno Viana foi revelado pelo Cruzeiro em 2016, ano em que realizou 20 jogos no profissional. Na sequência, passou por Olympiacos-GRE, Braga-POR, Flamengo, Khimki-RUS, Wuhan-CHI. Também atua sob empréstimo, mas do Coritiba.

