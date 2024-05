crédito: No Ataque Internacional

Árbitro comemora título com time após expulsar três adversários e é expulso por federação

O futebol holandês foi palco de algo surpreendente neste fim de semana. St. George e SV De Valken se enfrentam em partida que valia o título da Quarta Divisão nacional, mas o nome do jogo não foi nenhum jogador, e sim o juiz Jan Smit.

Dentro de campo, Smit foi responsável por expulsar três jogadores do SV de Valken, enquanto a equipe vencia a partia. Além disso, deu 15 minutos de acréscimos e só encerrou a o jogo após o St. George marcar o gol de empate – que garantiu o campeonato. O mais curioso, entretanto, ocorreu na festa de comemoração pelo título.

Na celebração dos torcedores e jogadores, Jan Smit subiu no palco juntou com os campeões, ergueu o troféu e cantou com os atletas.

A atitude do árbitro durante e após a partida irritou bastante a KNVB, a federação de futebol da Holanda, que o excluiu do esporte por tempo indeterminado.

“Esperamos uma atitude neutra por parte de um árbitro e que ambas as equipes sejam tratadas com respeito”, disse a KNVB em nota oficial.

