Messi: Guardanapo com primeiro contrato é comprado por R$ 5 milhões (Messi defendeu o Barcelona de 2005 a 2021 )

O guardanapo onde está marcado o primeiro contrato do argentino Leonel Messi com o Barcelona foi a leilão e rendeu quase R$ 5 milhões. A peça, que traz a data de dezembro de 2000 – quando o craque tinha apenas 13 anos – foi a forma encontrada para firmar compromisso com o clube catalão e tem assinatura de Carles Rexach, então diretor desportivo do Barça.

O contrato com o Barcelona entrou para a história do futebol mundial, mudando a vida tanto do jogador (que viria a se tornar um dos melhores do mundo em todos os tempos), quanto do clube, que se transformaria numa potência mundial.

O agente de futebol argentino Horacio Gaggioli foi quem levou o guardanapo para leilão on-line da casa Bonhams, que a exibiu nos últimos meses em Paris, Nova York e Londres.

Fãs de Messi

Chefe de livros e manuscritos da Bonhams em Nova York, Ian Ehling disse que muitas pessoas, especialmente fãs de Messi, foram atraídos para o leilão. Para ele, o guardanapo foi um dos objetos “mais interessantes” que fizeram parte do “cardápio” da casa.

“É só um guardanapo, mas é o famoso guardanapo que deu início à carreira de Leo Messi. Ele mudou a sua vida, o futuro do Barcelona e foi fundamental para proporcionar alguns dos momentos mais gloriosos do futebol”, destacou Ehling.

A notícia Messi: Guardanapo com primeiro contrato é comprado por R$ 5 milhões foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.