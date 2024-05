Cabe no seu time? Tévez pede demissão do Independiente, diz site

Cabe no seu time? Tévez pede demissão do Independiente, diz site (Tévez sob o comando do Independiente)

Ex-atacante da Seleção Argentina, do Corinthians e de gigantes europeus, o técnico Carlos Tévez pediu demissão do Independiente, da Argentina. É o que garante o site TyC Sports, que informou que o treinador já comunicou o presidente do clube da decisão e vai comendar a equipe pela última vez neste domingo (19/5), contra o Platense, no Estádio Ciudad de Vicente López (fora de casa), pela segunda rodada da Segunda Fase do Campeonato Argentino.

O ex-jogador de 40 anos chegou ao Independiente em agosto de 2023, ajudou clube a se manter na Primeira Divisão Argentina e lutar por vaga nas quartas de final da segunda fase do campeonato nacional do ano passado. Porém, a equipe caiu de rendimento neste ano e os maus resultados recentes levaram Tévez a tomar a decisão de sair do clube.

Independiente na atual temporada

Na atual temporada, o time soma 17 jogos – oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas (cerca de 57% de aproveitamento).

Ao todo, Tévez comandou o time em 31 partidas, ganhou 14, empatou dez e perdeu sete (aproximadamente 56% de aproveitamento).

Tévez como técnico

O Independiente foi o segundo clube de Carlitos Tévez como técnico. Antes, em 2022, ele treinou o Rosario Central. Lá, contudo, o argentino não teve bom desempenho: disputou 15 jogos, venceu três, empatou sete e perdeu cinco (cerca de 36% de aproveitamento).

