Reviravolta: Barcelona muda de ideia sobre permanência de Xavi, diz jornal (Xavi, técnico do Barcelona)

A novela pela continuidade ou não do técnico Xavi no Barcelona teve mais uma reviravolta: o clube mudou de ideia e decidiu demitir o treinador após o final da temporada 2023/2024, no fim deste mês. É o que garante o jornal Sport, da Espanha.

O ex-meio-campista e ídolo do clube tem contrato até junho de 2025 e, em abril, havia anunciado que permaneceria sob o comando da equipe até o fim do vínculo. Contudo, uma fala dele em entrevista coletiva mudou o rumo da história.

De acordo com o Sport, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, tomou a decisão de demitir Xavi após o treinador dizer que seria muito difícil competir com o Real Madrid e outros clubes europeus na próxima temporada, devido às dificuldades econômicas pelas quais o Barça vem passando. O ex-jogador ainda pediu mudanças no elenco, mas disse que o clube não tinha condições de contratar os jogadores que ele queria.

Terceira reviravolta

Caso se concretize, a decisão de Laporta será a terceira reviravolta da novela pela continuidade ou não de Xavi.

Em janeiro, o técnico de 44 anos anunciou que deixaria o Barcelona após o fim da temporada 2023/2024, mesmo tendo contrato até 2025. Três meses depois, após o time alcançar o chegar às quartas de final da Champions League pela primeira vez em cinco anos, o treinador mudou de ideia e decidiu ficar na equipe até o fim do vínculo, convencido pelo diretor esportivo Deco e pelo presidente Laporta, que queriam a permanência dele.

Agora, os dois já não querem mais que o ex-jogador fique. Segundo o Sport, eles vão ter conversa com Xavi na próxima semana para informá-lo da decisão de não mantê-lo. O treinador só permanecerá no clube para 2024/2025 caso haja uma mudança de rumo radical nos próximos dias, de acordo com as fontes consultadas pela publicação.

A temporada do Barcelona

A temporada 2023/2024 do time comandado por Xavi foi de altos e baixos. A equipe sofreu com muitas lesões e, em determinados momentos, apresentou futebol bem abaixo do esperado. Em nenhum momento, o Barça conseguiu fazer frente ao Real Madrid no Campeonato Espanhol. O rival conquistou o título da competição no início de maio, com quatro rodadas de antecedência.

O Barcelona chegou a ficar abaixo do Girona, time sensação da temporada, durante grande parte do torneio, alternando entre terceiro e quarto lugar. Contudo, após tropeços da equipe de Savinho nas últimas rodadas, os barcelonistas assumiram a vice-liderança, traçada como objetivo mínimo da diretoria para o campeonato. Agora, basta uma vitória em casa sobre o Rayo Vallecano neste domingo (19/5), para que o segundo lugar seja sacramentado.

Na Champions League, o Barcelona de Xavi chegou às quartas de final pela primeira vez nos últimos cinco anos. O desfecho, no entanto, foi frustrante. Após vencer o Paris-Saint Germain por 3 a 2 fora de casa na ida e abrir 1 a 0 na partida de volta, na Espanha, o Barça teve um jogador expulso, levou a virada – perdeu de goleada, por 4 a 1 – e foi eliminado.

