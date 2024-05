crédito: No Ataque Internacional

Daniel Alves abre empresa após deixar a prisão; saiba qual é o novo trabalho do ex-jogador

Daniel Alves abre empresa após deixar a prisão; saiba qual é o novo trabalho do ex-jogador (Daniel Alves foi condenado por estupro na Espanha )

Enquanto aguarda o julgamento dos recursos e a sentença definitiva sobre o crime de estupro cometido em Barcelona, Daniel Alves tenta seguir a vida fora das quatro linhas empreendendo. Segundo o site On Economia, o ex-jogador abriu no mês passado uma nova empresa com um capital social de 30 mil euros (aproximadamente R$ 167 mil).

Chamada OQP Sport & Management, a empresa de Daniel Alves trabalha com a gestão de direitos de imagem, consultoria e representação de atletas.

Daniel Alves e o empreendedorismo

Antes de ser preso na Espanha, Daniel Alves tinha uma empresa com características semelhantes, a Flashforward, com sede em Esplugues de Llobregat, na qual a única administradora era sua ex-mulher Dinorah Santa Ana. Essa não era a única empresa que eles eram sócios, pois também administravam juntos a Cedro Esport, uma empresa que gerenciava direitos de imagem e tinha sede em Sant Just Desvern.

Ainda conforme o site On Economia, o ex-jogador brasileiro também continua administrando a empresa imobiliária Bahia Ilhéus. Daniel Alves também teve negócios na área de restaurantes, moda e até de armações para óculos.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão, mais outros cinco anos de liberdade condicional, pelo crime de agressão sexual que cometeu na noite de 30 de dezembro de 2022 no banheiro da área reservada da boate Sutton em Barcelona.

Depois de quase 15 meses preso, em março deste ano, a Justiça concedeu ao ex-jogador liberdade provisória. Ele pagou 1 milhão de euros como fiança.

A notícia Daniel Alves abre empresa após deixar a prisão; saiba qual é o novo trabalho do ex-jogador foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.