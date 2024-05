Cruzeiro vence La Calera com gol de Matheus Pereira e passa de fase na Sul-Americana (Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro)

Gol de camisa 9 + 1: foi assim que Matheus Pereira garantiu a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Unión La Calera, nesta quinta-feira (16/5), pela quinta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Sem poder contar com o Mineirão, a Raposa precisou jogar no Independência, que recebeu boa lotação.

O placar ficou magro para o número de chances que teve o ataque do Cruzeiro. Matías Ibañez fez grandes defesas nas várias chegadas da equipe estrelada, que também desperdiçou vários chutes.

Pressionada, a defesa celeste precisou rifar algumas bolas para sair ilesa. Para um jogo diante de um adversário fraco tecnicamente, era esperado uma atuação mais segura na parte de trás.

O triunfo sobre o La Calera foi o quarto seguido da Raposa. Nos últimos jogos, o time havia vencido o Alianza (3 a 0), pela Sul-Americana, e Vitória (3 a 1) e Atlético Goianiense (1 a 0), pelo Campeonato Brasileiro.

Classificação da Sul-Americana

Com a vitória sobre o La Calera, o Cruzeiro garantiu vaga no mata-mata da Sul-Americana. Resta saber se a terminará na liderança do Grupo B e avançará direto para as oitavas de final ou se precisará passar pela etapa de repescagem.

Universidad Católica: 1º, com 10 pontos

Cruzeiro: 2º, com 9 pontos

Unión La Calera: 3º, com 4 pontos

Alianza: 4º, com 1 ponto

Craque do Cruzeiro abre o placar no início do primeiro tempo

O Cruzeiro abriu algumas brechas para o La Calera atacar, mas manteve o domínio na maior parte da etapa inicial. Ter feito um gol ainda nos primeiros minutos foi benéfico para o time, que ganhou confiança para explorar as fraquezas do adversário.

Coube à grande estrela do Cruzeiro abrir o placar. Aos 6′, uma tabela entre William e Matheus Pereira foi coroada com golaço. O lateral tocou para o meia, recebeu a bola de volta no corretor e passou do marcador com uma linda caneta. Da ponta direita, ele cruzou para o meio da área, onde o camisa 10 só escorou para o fundo da rede: 1 a 0.

O La Calera tinha uma grande deficiência nesse lado da defesa, e o Cruzeiro percebeu isso. Em vários lances, o time subiu ao setor ofensivo por ali, principalmente com Arthur Gomes.

Um recurso bastante explorado foram os lançamentos para dentro da área. Os jogadores ganhavam dos chilenos tanto na velocidade como com dribles, por isso ficavam com liberdade para cruzar.

A trave e o goleiro Matías Ibáñez conseguiram conter os avanços do Cruzeiro, que teve boas chances de marcar com Arthur, o centroavante Rafa Silva e o lateral-esquerdo Marlon.

Mas não foi só a Raposa que deu as caras na etapa inicial. O La Calera pressionou bastante no meio-campo, teve boas oportunidades no ataque e chegou perto de empatar o jogo em um dado momento.

O meio-campista centroavante fez bom cruzamento para Franco Soldano, mas o centroavante não conseguiu alcançar a bola. Por poucos centímetros, ele não a empurrou para dentro do gol. Outra boa jogada veio em chute perigoso do volante César Pérez.

Nada de gols no segundo tempo

Na tentativa de aumentar o marcador, o Cruzeiro arriscou várias finalizações de curta e média distância na segunda etapa. Inañez conseguiu frear o ímpeto celeste com grande atuação.

O goleiro defendeu dois chutes de Rafa Silva, um de Arthur e um do volante Lucas Silva. Também houve bolas que explodiram na marcação ou foram para fora, e o atacante Gabriel Veron perdeu um gol ‘inacreditável’ dentro da pequena área.

Um pênalti deixou de ser marcado para o Cruzeiro. Willim cruzou no campo de ataque, Rafa Silva cabeceou e a bola quicou no chão. Quando subiu, ela bateu no braço do lateral-direito Enzo Ferrario, que estava em movimento no ar.

Criticado nos primeiros jogos como titular da Raposa, Anderson voltou a fazer partida segura no Independência. O goleiro fez duas boas defesas na etapa complementar.

Devido à pressão do La Calera, os defensores precisaram rifar algumas bolas para não levar gol. O adversário conseguiu ter um bom tempo de posse dentro da área do Cruzeiro e se aproveitaram de contra-ataques e roubadas de bola para incomodar os zagueiros.

CRUZEIRO 1 X 0 UNIÓN LA CALERA

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro, aos 28’/2ºT), Lucas Silva (João Pedro, aos 41′) e Álvaro Barreal (Vitinho, aos 19’/2ºT); Matheus Pereira, Arthur Gomes (Gabriel Veron, aos 28’/2ºT) e Rafa Silva (Rafael Elias, aos 19’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Unión La Calera

Matías Ibáñez; Raimundo Rebolledo (Emmanuel Gigliotti, aos 39’/2ºT), Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari e Diego Ulloa; Esteban Matus, Axel Encinas (Renato Huerta, aos 28’/2ºT), César Pérez e Luciano Aued; Matías Cavalleri e Franco Soldano. Técnico: Manuel Fernández.

Motivo: 5ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data: 16 de maio de 2024

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte



Gol: Matheus Pereira, aos 6’/1ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Matheus Pereira (Cruzeiro); Aued (Unión La Calera)

Público: 17.712 torcedores

Renda: R$ 720.682,50

