Jogador de 14 anos participa de partida profissional na Argentina e quebra recorde (Mateo Apolonio se tornou o jogador mais jovem a participar de uma partida profissional na Argentina)

Nascido em abril de 2010, o lateral-esquerdo Mateo Apolonio entrou para história do futebol argentino nesta quinta-feira (16/5). Ao pisar no gramado na derrota do seu clube, o Deportivo Riestra, para o Newell’s Old Boys, por 1 a 0, pela segunda fase da Copa Argentina, ele se tornou o jogador mais jovem a participar de uma partida oficial na história do país.

Aos 14 anos, Mateo Apolonio já havia surpreendido a todos quando foi relacionado pela primeira vez para uma partida do time profissional do Deportivo Riestra. Ficou, então, a expectativa se ele iria quebrar o recorde que pertencia ao ex-atacante Kun Aguero, que estreou no Independiente em 2003, com 15 anos.

E a expectativa foi cumprida. O lateral entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo, quando o marcador do Estadio Presbítero Bartolomé Grella já apontava 1 a 0 para a equipe visitante. Assista ao momento:

Mateo Apolonio, 14 anos e 29 dias, torna-se o jogador mais jovem a estrear por uma equipe profissional, Deportivo Riestra, na história do futebol argentino.



: @TyCSports

De acordo com os dados da plataforma Sofascore, Mateo Apolonio jogou durante 12 minutos, mas não registrou nenhuma ação com a bola.

Quem é Mateo Apolonio?

Mateo chegou ao Deportivo Riestra em 2022, quando tinha 12 anos, para jogar na categoria infantil, mas o bom desempenho fez com que ele fosse chamado para a partida contra o Newell’s. Além dele, outros jovens foram relacionados para o confronto, como o atacante Benjamin Rojas, nascido em 2007, mas que não entrou em campo.

Mateo Apolonio, lateral-esquerdo nascido em 2010 (foto: Reprodução Instagram / @prensariestra )

Nessa quarta-feira (15), Mateo Apolonio concedeu entrevista ao jornal argentino Olé, na qual explicou o sentimento ao descobrir que iria para o jogo da Copa Argentina.

“Eu estava na sala da minha casa, subi e meu pai estava chorando. Não entendi nada e ele me disse que eu estava escalado para a Primeira Divisão. Fiquei nervoso o dia todo, tremendo”, declarou.

Clube de elite na Argentina

O Deportivo Riestra está na primeira divisão do Campeonato Argentino. Em 2023, o time conquistou o acesso no playoff da Primera Nacional (segunda divisão) ao vencer o Deportivo Maipú por 1 a 0.

Na Copa da Liga Argentina em 2024, o Riestra terminou em 12º entre 14 clubes no Grupo A, com 13 pontos (três vitórias, quatro empates e sete derrotas). No Campeonato Argentino, estreou com vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

A elite do futebol argentino tem 28 clubes, que se enfrentam em turno único (27 rodadas). O clube com mais pontos se sagra campeão.

