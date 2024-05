crédito: No Ataque Internacional

Kylian Mbappé ganha estátua de cera em museu da Alemanha (Mbappé ganha estátua de cera em museu de Berlim, na Alemanha)

O atacante francês Kylian Mbappé ganhou uma estátua de cera, nesta quinta-feira (15) no Museu Madame Tussauds de Berlim, na Alemanha .

O jogador ficou surpreso com a semelhança da estátua e afirmou: “Mais Kylian do que eu”. O francês também posou ao lado do monumento e publicou fotos nas redes sociais.