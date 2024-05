crédito: No Ataque Internacional

Conmebol aprova, e seleções podem inscrever 26 jogadores na Copa América (Técnico Dorival Júnior pode convocar mais três jogadores para a disputa da Copa América)

Por Igor Siqueira e Thiago Arantes – A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) aprovou o aumento de jogadores inscritos na Copa América. Agora, as seleções podem chamar até 26 jogadores e não só 23, como estava definido inicialmente. Por isso, Dorival Júnior vai convocar mais três nomes para a Seleção Brasileira, segundo o UOL apurou.

O aumento do número de inscritos foi aprovado em reunião do Conselho da Conmebol, na Tailândia.



Dorival convocou 23 jogadores na semana passada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu quando divulgará os três nomes adicionais.



Ainda que haja mais inscritos, o número máximo de relacionados para o banco de reservas a cada partida ainda será de 23 – considerando a soma de jogadores e comissão técnica. Uma conta possível é 15 jogadores e oito membros da comissão no banco.

Para efeito de custos por parte da Conmebol, a entidade manteve o limite de 50 membros de delegação com passagens, alimentação e hospedagem bancados pela organização. Se alguma seleção quiser ultrapassar, terá que bancar os integrantes adicionais. E esse limite não pode superar 15, fazendo com que a delegação, ao todo, tenha 65 pessoas.

Convocados para Seleção Brasileira até agora

Goleiros : Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City)

: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City) Laterais : Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto)

: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto) Zagueiros : Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG) Meio-campistas : Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham)

: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham) Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

