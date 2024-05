crédito: No Ataque Internacional

Ex-jogador do Tottenham e de seleção busca novo clube pelo LinkedIn (Steven Caulker foi revelado pelo Tottenham)

Steven Caulker, jogador profissional revelado pelo Tottenham e com passagem pela Seleção da Inglaterra, utilizou método curioso para encontrar o próximo clube.



O atleta foi ao LinkedIn, rede social focada em carreiras e vagas de empregos, para anunciar que está em busca de um novo time. O zagueiro escreveu que busca um clube para treinar, mas também está disposto a jogar.

Carreira de Steven Caulker

Steven Caulker começou a carreira como jogador no Tottenham, em 2007. Ele acumulou passagens por Queens Park Rangers e Fenerbahce, além de empréstimos para Southampton e Liverpool.



Em 2012, o zagueiro fez seu único jogo pela seleção da Inglaterra e até marcou um gol. O atleta também representou a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Londres.



Caulker tem 32 anos e na última temporada defendeu o Málaga City. O time disputa o equivalente à quinta divisão do futebol espanhol.



No Málaga, Steven chegou a desempenhar a dupla função de treinador e jogador. O trabalho foi apenas durante o ano de 2024.

