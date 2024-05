Quem é o atleta “desconhecido” que ganha mais que Messi, Neymar e Mbappé? (Golfista Jon Rahm é o segundo atleta mais bem pago do mundo)

A Forbes, revista norte-americana, publicou, nesta quinta-feira (16/5), a tradicional lista dos esportistas mais bem pagos do mundo. Segundo o levantamento, craques do futebol como Messi, Neymar e Mbappé recebem menos que Jon Rahm, golfista espanhol.

Sem surpresa, Cristiano Ronaldo abre a lista. O atacante do Al Nassr faturou 260 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão) nos últimos 12 meses.

Logo em seguida, com faturamento de 260 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão), está a surpresa da lista: o golfista Jon Rahm. O espanhol de 29 anos integra a LIV Golf, tour profissional na Arábia Saudita, desde dezembro de 2023.

Quem é Jon Rahm

No fim do ano passado, Jon Rahm assinou contrato de 476 milhões de libras (aproximadamente R$ 3 bilhões) com a LIV Golf e se tornou, naquele momento, o atleta mais bem pago do mundo. Mas ele já estava acostumado com altas quantias. Em 2023, por exemplo, embolsou 16,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 81 milhões) em premiações do PGA Tour, dos Estados Unidos.

Atualmente, Jon Rahm ocupa a quinta colocação no ranking mundial de golfe, com 228,74 pontos – mais de 400 em relação ao primeiro, o estadunidense Scottie Scheffler.

No Instagram, o espanhol acumula 734 mil seguidores. Número bem menor que o de Cristiano Ronaldo, que conta com uma legião de 629 milhões de fãs na rede social.

Os 10 atletas mais bem pagos do mundo

Curiosamente, cinco dos 10 atletas mais bem pagos do mundo são futebolistas. As outras três modalidades representadas são golfe (um), basquete (três) e futebol americano (um).

Os futebolistas Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema atuam na Arábia Saudita, assim como o golfista Jon Rahm. Messi e os basquetebolistas Lebron James, Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry e o atleta de futebol americano Lamar Jackson atuam nos EUA. Mbappé é o único representante da Europa.

O levantamento da Forbes leva em conta, além do salário de cada esportista, prêmios em dinheiro, bônus, acordos de direitos de imagem e patrocinadores.

Cristiano Ronaldo (futebol/Al Nassr): US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão) Jon Rahm (golfe): US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão) Lionel Messi (futebol/Inter Miami): US$ 135 milhões (R$ 692 milhões) LeBron James (basquete/Lakers): US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões) Giannis Antetokounmpo (basquete/Bucks): US$ 111 milhões (R$ 569 milhões) Kylian Mbappé (futebol/PSG): US$ 110 milhões (R$ 564 milhões) Neymar (futebol/Al Hilal/Al Hilal): US$ 108 milhões (R$ 554 milhões) Karim Benzema (futebol/Al Ittihad): US$ 106 milhões (R$ 544 milhões) Stephen Curry (basquete/Warriors): US$ 102 milhões (R$ 523 milhões) Lamar Jackson (futebol americano/Ravens): US$ 100,5 milhões (R$ 515 milhões)

