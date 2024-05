Cruzeiro x Unión La Calera: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana (Cruzeiro enfrentará o Unión La Calera nesta quinta-feira)

Apesar de o Campeonato Brasileiro ter sido paralisado, a Copa Sul-Americana segue com calendário normal. Nesta quinta-feira (16/5), o Cruzeiro volta a campo pelo torneio, em busca de classificação às oitavas de final. A Raposa enfrenta o Unión La Calera-CHI a partir das 21h, no Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Grupo B.

O Cruzeiro está em segundo lugar na chave, com seis pontos – quatro a menos que a Universidad Católica-EQU. Por ter uma desvantagem significativa para o primeiro colocado, a Raposa não depende apenas de si para se classificar de forma direta para as oitavas.





Leia: Independência receberá jogo internacional do Cruzeiro pela 1ª vez; entenda por que não será no Mineirão

Caso termine na vice-liderança, o Cruzeiro terá que disputar a etapa de repescagem contra um time da fase de grupos da Copa Libertadores. Se avançar direto, haverá um sorteio para definir será o adversário celeste.

A Raposa teve a vida complicada por causa dos pontos desperdiçados no primeiro turno do Grupo B. Foram três empates em três partidas: 0 a 0 com Católica e La Calera, fora de casa; e 3 a 3 com o Alianza-COL, no Mineirão.

Na terça-feira passada, enfim, veio a primeira vitória. O Cruzeiro viajou até Valledupar, na Colômbia, e goleou o Alianza por 3 a 0 no Estádio Armando Maestre Pavajeau, pela quarta rodada.

Classificação da Sul-Americana

Universidad Católica-EQU: 10 pontos

10 pontos Cruzeiro: 6 pontos

6 pontos Unión La Calera-CHI: 4 pontos

4 pontos Alianza-COL: 1 ponto

Cruzeiro x Unión La Calera: onde assistir

Quem quiser assistir a Cruzeiro x Unión La Calera terá como única opção disponível serviço de streaming Paramount+.

Cruzeiro x Unión La Calera: prováveis escalações

Cruzeiro

A provável escalação da Raposa não é mistério para ninguém. Fernando Seabra gostou do resultado entregue pela equipe que vem de três vitórias consecutivas e deve manter os titulares.

O treinador passa a ter como novidade no banco de reservas o atacante João Pedro. O jogador de 21 anos, que chegou a ser afastado por indisciplina, aparece novamente entre os convocados. Sua última atuação foi na partida contra o Vitória, vencida pela Raposa por 3 a 1, em 28 de abril, no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o treinador deixou de fora o meio-campista equatoriano José Cifuentes, que havia sido reserva na vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-GO, no último domingo (12/5), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O mesmo ocorre com o volante Filipe Machado, de saída do clube na janela de transferências de julho. Ele recebeu uma oferta do Ludogorets, da Bulgária, e analisa o futuro.

Seabra não terá outros três jogadores à disposição. O meia Mateus Vital se recupera de uma cirurgia no ombro direito, enquanto o atacante Rafael Bilu realiza treinos físicos após se recuperar de cirurgia no tendão de Aquiles esquerdo.

O grande desfalque do Cruzeiro é o atacante Juan Dinenno. O argentino está em fase final de recuperação de edema na coxa esquerda e treina de forma parcial com o grupo.

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Álvaro Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva. Desfalques: Mateus Vital (cirurgia no ombro direito), Juan Dinenno (transição física) e Rafael Bilu (transição física)

Unión La Calera

Ao contrário do Cruzeiro, a escalação do Unión La Calera é um mistério. Isso porque o time chileno está em má fase desde que enfrentou a equipe celeste na Sul-Americana e pode ter várias novidades. Como não grandes desfalques, o técnico Manuel Fernández tem liberdade para promover algumas mudanças no time.

Provável escalação do Unión La Calera: Matías Ibáñez; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisari e Diego Ulloa; Esteban Matus e Axel Encinas; César Pérez e Luciano Aued; Matías Cavalleri e Franco Soldano.

Cruzeiro x Unión La Calera: personagens

“Fico feliz com a oportunidade que estou tendo, é uma evolução muito grande. Estou ficando mais à vontade dentro de campo, demonstrando minha qualidade e tentando ajudar a equipe ao máximo, para sair sempre com a vitória” Anderson, goleiro do Cruzeiro

“O ambiente do Cruzeiro é muito bom. Mesmo sem as vitórias, o vestiário já era muito bom. E vencendo, tudo fica mais leve. É aproveitar este bom momento nosso e trabalhar concentrados, para que a gente siga assim no restante do ano” Arthur Gomes, atacante do Cruzeiro

Cruzeiro x Unión La Calera: arbitragem

Árbitro: Ivo Mendez (BOL)

Ivo Mendez (BOL) Assistentes: Carlos Tapia (BOL) e Roger Orellana (BOL)

Carlos Tapia (BOL) e Roger Orellana (BOL) VAR: Jorge Baliño (ARG)

A notícia Cruzeiro x Unión La Calera: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.