Com hat-trick de Griezmann, Atlético de Madrid assegura vaga na Champions (Griezmann recebe os cumprimentos dos companheiros de Atlético de Madrid)

Em compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Getafe e venceu por 3 a 0. Griezmann anotou todos os gols da equipe visitante, que garantiu vaga na próxima Champions League.

No quarto lugar da competição, o Atlético de Madrid chegou aos 73 pontos, dois a menos que o Girona, terceiro colocado. O Getafe, com a derrota, permaneceu com 43 pontos, na 10ª posição.

O próximo embate do Atlético de Madrid ocorre no domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No sábado, O Getafe visita o Alavés às 16h, pelo mesmo torneio.

O jogo

O Atlético de Madrid inaugurou o marcador aos 27 minutos da etapa inicial. Após lançamento de De Paul, Griezmann dominou dentro da área, driblou o goleiro David Soria e marcou o primeiro.

A equipe visitante aumentou a vantagem aos 42 do primeiro tempo, quando Griezmann aproveitou cruzamento de Ángel Correa pela ponta direita e finalizou alto, sem marcação.

Para completar o hat-trick, aos 6 da etapa complementar, o atacante francês, depois de receber passe do brasileiro Samuel Lino em contra-ataque, chutou rasteiro, entre as pernas do goleiro adversário.

Outros resultados da 36ª rodada do Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano 2 x 1 Granada

Sevilla 0 x 1 Cádiz

Celta Vigo 2 x 1 Athletic Bilbao

