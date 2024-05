Garoto nascido em 2010 é relacionado por time da elite da Argentina (Mateo Apolonio, lateral-esquerdo nascido em 2010)

O Deportivo Riestra encara o Newell’s Old Boys nesta quinta-feira (16/5), no Estadio Presbítero Bartolomé Grella, a partir das 17h10, pela segunda fase da Copa Argentina. Para o confronto, o técnico Cristian Fabbiani relacionou o lateral-esquerdo Mateo Apolonio, de 14 anos.

Caso entre em campo, Apolonio será o jogador mais jovem a disputar uma partida de um torneio oficial na história do futebol argentino. O recorde pertence ao ex-atacante Kun Aguero, que estreou pelo Independiente em julho de 2003, com 15 anos.

Esta es la lista de convocados para el partido de 16avos de final de Copa Argentina ante Newells.



El encuentro se disputará el jueves 16/5 a las 17:10 hs en el en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella (Paraná).



¡VAMOS RIESTRA! pic.twitter.com/LmP6dMF1Vo — Deportivo Riestra (@prensariestra) May 15, 2024

Nascido em 2010, Mateo chegou ao Deportivo Riestra em 2022, quando tinha 12 anos, para jogar na categoria infantil, mas o bom desempenho fez com que ele fosse chamado para a partida contra o Newell’s. Além dele, outros dois garotos foram relacionados: Benjamín Rojas (2007) e Alejandro Fernández (2004).

“Vai ser um jogo especial porque será contra um time muito importante no futebol argentino e em uma situação que não é confortável, porque vamos entrar em campo com alguns reservas e jovens das categorias de base, porque a nossa prioridade é o Campeonato Argentino”, explicou o treinador Cristian Fabbiani à TyC Sports.

Clube de elite na Argentina

O Deportivo Riestra está na primeira divisão do Campeonato Argentino. Em 2023, o time conquistou o acesso no playoff da Primera Nacional (segunda divisão) ao vencer o Deportivo Maipú por 1 a 0.

Na Copa da Liga Argentina em 2024, o Riestra terminou em 12º entre 14 clubes no Grupo A, com 13 pontos (três vitórias, quatro empates e sete derrotas). No Campeonato Argentino, estreou com vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo.

A elite do futebol argentino tem 28 clubes, que se enfrentam em turno único (27 rodadas). O clube com mais pontos se sagra campeão.

