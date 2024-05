Juventus vence Atalanta e conquista Copa da Itália pela 15ª vez (Vlahovic foi o grande destaque na vitória da Juventus sobre a Atalanta)

A Juventus foi campeã da Copa da Itália ao derrotar a Atalanta nesta quarta-feira, por 1 a 0. Vlahovic marcou o único gol do jogo disputado no Estádio Olímpico e garantiu o troféu para a equipe de Turim.

Com o 15º título da Copa da Itália, a Juve aumenta a vantagem como recordista, já que tem seis a mais que a Roma e a Inter de Milão. A Atalanta, por sua vez, perde a chance de voltar a vencer o torneio (ganhou em 1963), mas ainda disputa a final da Liga Europa no próximo dia 22, contra o Bayer Leverkusen.

A Juventus volta a campo nesta segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), quando visita o Bologna. Já a Atalanta encara o Lecce, fora de casa, no sábado, às 13 horas. Os dois confrontos são pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.

Gols e lances

O gol do título foi marcado logo no começo do jogo. Cambiasso fez lançamento para Vlahovic, que protegeu dos zagueiros, saiu na cara do gol e bateu no cantinho, aos 3 minutos, para colocar a Juventus em vantagem.

No segundo tempo, Vlahovic até chegou a balançar as redes de novo, mas o gol foi anulado por posição de impedimento do atacante sérvio. A Atalanta ainda tentou pressionar nos minutos finais, sem sucesso.

Nos acréscimos, Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, foi expulso por reclamação.

