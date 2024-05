crédito: No Ataque Internacional

Clubes da Premier League vão votar possível extinção do VAR

Os 20 clubes que vão disputar a Premier League na próxima temporada votarão a possível extinção do VAR. O pedido foi lançado pelo Wolverhampton e será discutido na assembleia geral da competição, que ocorre em 6 de junho.

A informação foi divulgado pelo jornalista David Ornstein, do jornal britânico The Athletic. Para que a exclusão ocorra, outros 13 clubes, além dos Wolves, devem votar a favor, totalizando 14 votos.

“Não queremos encontrar culpados, apenas queremos o melhor para o futebol. Depois de cinco temporadas com o VAR na Premier League, é momento para um debate crítico e construtivo sobre o futuro deste sistema. Na nossa opinião, estamos pagando um preço muito alto por uma melhoria pequena na eficácia das decisões da arbitragem e que desvirtuam o espírito do jogo. O VAR tem contribuído para danificar a ligação entre os torcedores e o futebol e também para diminuir o valor da marca Premier League”, diz o comunicado do Wolverhampton.

Rodada final da Premier League

A temporada 2023/24 da Premier League chegará ao fim neste domingo (19/5). Neste momento, a principal disputa em aberto é pelo título, com o Manchester City, líder, com 88 pontos, e o Arsenal, vice, com 86.

O time comandado por Pep Guardiola encara o West Ham, no Etihad Stadium, a partir das 12h. No mesmo horário, os Gunners irão receber o Everton, no Emirates.

O Luton Town, 18º, que recebe o Fullham no Estádio Kenilworth Road, ainda tem uma mínima chance de escapar da zona de rebaixamento. Para isso, precisa torcer por um tropeço do Everton, que está em 17º, além de tirar uma diferença de 12 gols de saldo.

