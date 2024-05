Gigante sul-americano admite interesse em James Rodríguez, pouco utilizado no São Paulo (James Rodríguez está em baixa no São Paulo)

Chicho Serna, membro do departamento de futebol do Boca Juniors, admitiu, nesta quarta-feira 15/5), o interesse na contratação de James Rodríguez, do São Paulo. Após a chegada do técnico Luis Zubeldía, o meia perdeu ainda mais espaço no elenco tricolor.

“Quem não gostaria de ter James Rodríguez em seu time? Há muitos rumores aqui, principalmente com a chegada do mercado”, disse o dirigente em entrevista à Rádio Caracol, da Colômbia.

Apesar do mau momento, Chico Serna vê James como um dos grandes atletas do futebol mundial. “Vi nas redes que o nome de James apareceu. Ele é um jogador de classe mundial. Ele joga e brilha. Mas daí até o ter há um longo caminho para dizer ‘iremos pelo James’, mas não dá para dizer que não estamos interessados.”

O dirigente ainda reitera a dificuldade em contratar um jogador que está no futebol brasileiro e afirma que a possibilidade da contratação ainda não foi avaliada.

“Repito, hoje surgiram notícias, mas dizer que nós, no comitê ou no conselho, analisamos uma possibilidade, não. Não estamos contemplando isso, mas não porque não estejamos interessados, mas porque acho que James é um grande jogador de futebol e estando no Brasil não é fácil trazê-lo porque a competição é muito forte”, concluiu.

James Rodríguez no São Paulo

James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023, mas não conseguiu atender às expectativas da torcida. Em quase um ano de clube, o colombiano participou de apenas 22 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Na atual temporada, a situação é ainda mais complicada e o meia não vem sendo utilizado por opção técnica de Zubeldía. Em 2024, ele realizou somente oito jogos, balançou as redes uma vez e deu um passe para gol.

