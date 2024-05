Xavi detalha situação de Vitor Roque no Barça e rebate polêmica: ‘Não faz sentido’ (Xavi considera Vitor Roque ainda 'em formação' no Barcelona )

O técnico Xavi Hernández detalhou a situação do atacante Vitor Roque no elenco do Barcelona. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (15/5), o treinador considerou que o brasileiro de 19 anos ainda está em formação e atrás dos companheiros na disputa pela titularidade no Barça.

“Para mim, não faz sentido esse debate. Ele é um jogador em formação. Tem jogadores que estão à frente dele. Por isso, ele joga menos. É assim como eu entendo, pois passei a vida inteira com jogadores jovens”, declarou Xavi, em entrevista na véspera do jogo contra o Almería, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Xavi também explicou que Vitor Roque teve a chegada ‘antecipada’ ao Barcelona, na metade da temporada, para ganhar mais experiência no âmbito internacional.

“A intenção não era que Vitor viesse em dezembro e sim que ficasse no Brasil e seguisse crescendo. Foi aberta a opção com a lesão de Gavi. Para a formação dele, acreditamos que era o melhor trazê-lo logo. Assim, tínhamos a opção de incorporá-lo ao time para que ele visse como era o clube”, acrescentou.

Vitor Roque no Barcelona

Comprado por 74 milhões de euros (R$ 410 milhões) ao Athletico-PR, Vitor Roque chegou ao Barcelona no início de 2024.

Apesar das expectativas, o ex-jogador de América e Cruzeiro não conseguiu espaço no time de Xavi e disputou apenas 13 jogos, sendo dois como titular, e marcou dois gols. Foram 310 minutos – média de 23 por partida.

Em meio a rumores de transferência, Vitor Roque não sai do banco de reservas há cinco jogos.

De acordo com a rádio Cadena Ser, da Espanha, a intenção do Barça é emprestar o jovem centroavante na próxima temporada, A imprensa europeia coloca a Internazionale e o Porto como interessados em Vitor Roque.

