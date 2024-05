Artilheiro que colocou clube em final europeia foi carpinteiro até os 20 anos (El Kaabi é o artilheiro da Conference League)

O marroquino Ayoub El Kaabi foi fundamental na classificação do Olympiacos à decisão da Conference League ao anotar cinco gols somente na fase semifinal. Na busca pelo primeiro título continental de sua carreira, o experiente atacante de 30 anos teve um início difícil no futebol e chegou a trabalhar como carpinteiro antes de assinar o primeiro contrato profissional.

El Kaabi nasceu e cresceu na periferia de Casablanca e teve que abandonar os estudos aos 15 anos para trabalhar e ajudar a família. O herói do Olympiacos nas semifinais da Conference League só foi assinar o primeiro contrato profissional aos 21 anos com o modesto Racing Casablanca. Na época, o clube que disputava a Botola 2 (segunda divisão), considerado o último nível do futebol profissional no Marrocos.

O atacante ainda passou os dois primeiros anos emprestado e chegou a disputar a terceira divisão do país, que já é considerada amadora, antes de retornar ao Racing Casablanca. El Kaabi se destacou na campanha do acesso na temporada 2016/17 ao anotar 25 gols em 33 partidas. A artilharia rendeu o vice-campeonato e o acesso ao Botola, nome dado à elite do futebol marroquino.

Após subir de divisão no país natal, o atacante rodou por Berkane (Marrocos) e Hebei (China) antes de retornar a Casablanca para defender o Wydad. Pelo maior campeão nacional com 22 títulos, El Kaabi foi o artilheiro na temporada 2020/21 e conduziu o time a mais um título.

Antes de chegar ao futebol grego, o atacante rodou por Hatayspor (Turquia) e Al-Sadd (Catar). Além do histórico por clubes, ele tem dois títulos do Campeonato Africano de Nações pelo Marrocos em 2018 e 2020.

Artilharia na Conference League e primeiro título europeu

El Kaabi chegou ao Olympiacos no início desta temporada e pode ganhar a Conference League na primeira participação em torneios europeus. Independentemente do resultado na decisão diante da Fiorentina, o marroquino deve terminar na artilharia isolada da competição.

O marroquino anotou 10 gols em oito jogos na competição, dois a mais que Eran Zahavi do já eliminado Maccabi Tel Aviv. O jogador do time italiano mais próximo de El Kaabi na artilharia é o argentino Lucas Béltran, que tem quatro gols.

O atacante marcou cinco vezes nas semifinais contra o Aston Villa, que terminou com placar agregado de 6 a 2. Na ida, balançou a rede em três oportunidades na vitória por 4 a 2 no Villa Park. El Kaabi anotou mais dois no jogo de volta (2 a 0), no Estádio Georgios Karaiskakis, para garantir a vaga em casa.

Agora o Olympiacos decide o título contra a Fiorentina, no dia 29 de maio, na Grécia. A bola rola para a decisão da Conference League na AEK Arena, casa do rival local AEK Atenas.

A notícia Artilheiro que colocou clube em final europeia foi carpinteiro até os 20 anos foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Tanure.