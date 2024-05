Quem é o lateral que marcou mais de 120 gols por clube tradicional da Europa (Lateral-direito James Tarvernier é o artilheiro )

Na vice-liderança do Campeonato Escocês, o Rangers tem como destaque o lateral-direito James Tavernier. Mesmo atuando em uma posição defensiva, o atleta marcou 17 gols e deu nove assistências no torneio.

O aproveitamento ofensivo coloca o lateral como vice-artilheiro da competição. Ele só fica atrás do atacante Lawrence Shankland, do Heart, que guardou 22 bolas na rede.

No clube desde 2015, Tavernier soma 125 tentos pelos Light Blues. Além de contribuir diretamente para o sucesso da equipe, ele também tem exerce papel de liderança, sendo capitão desde a temporada 2018/19.

A seguir, o No Ataque traz algumas curiosidades da carreira do jogador de 32 anos.

Carreira de James Tavernier

James Tavernier foi formado nas categorias de base do Leeds, na Inglaterra, mas estreou profissionalmente em 2008, no Newcastle, time pelo qual disputou poucas partidas, tendo sido emprestado diversas vezes até o fim do vínculo, em 2014.

Foi nessa temporada que Tavernier foi anunciado como reforço do Wigan, clube em que também não rendeu, fazendo com que ele fosse emprestado ao Bristol City.

A carreira do jogador, entretanto, sofreu uma reviravolta no ano seguinte, quando ele deixou a Inglaterra para jogador na Escócia, no Rangers. Logo na primeira temporada, já deu os primeiros sinais de que se tornaria um goleador, tendo marcado 15 gols em 50 jogos.

Ao longo das nove temporadas no clube escocês, James Tavernier conquistou quatro títulos: Campeonato Escocês (2020/21), Copa da Escócia (2021/22), Taça da Liga Escocesa (2023/24) e Segunda Divisão do Campeonato Escocês (2015/16).

James Tavernier pelo Rangers

Jogos: 457

457 Gols: 125

125 Assistências: 82

Rangers no Campeonato Escocês

O Rangers está na segunda posição do playoff do título do Campeonato Escocês, com 81 pontos. A liderança é do arquirrival Celtic, que soma 87.

Faltam duas rodadas para o fim do torneio. O Rangers enfrenta o Dundee FC nesta terça-feira (14/5) e, no duelo final, encara Hearts, no sábado (18).

O time de James Tavernier ainda poderá conquistar o título da Copa Escócia. A decisão será contra o Celtic, em 25 de maio, no Hampden Park, a partir das 11.

