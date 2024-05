crédito: No Ataque Internacional

Xavi desconversa sobre futuro de Vitor Roque no Barcelona e ironiza agente brasileiro

Xavi, treinador do Barcelona, garantiu que o futuro de Vitor Roque no clube será decidido apenas ao final da temporada.

“Vamos tomar essas decisões, como eu disse, no fim da temporada e internamente. Não tenho que responder nada, muito menos a empresários”, disse Xavi, nessa segunda-feira (13/5), após a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol.

A rádio espanhola Cadena Ser noticiou que Vitor Roque não continuará no Barcelona na próxima temporada por não fazer mais parte dos planos do técnico espanhol.

Antes, o empresário do atacante, André Cury, criticou publicamente Xavi pela falta de oportunidades ao jovem no Barcelona. O treinador ironizou a declaração do agente brasileiro.

Falta de oportunidade a Vitor Roque

No jogo contra a Real Sociedad, Vitor Roque não deixou o banco de reservas pela quinta partida seguida. Xavi explicou que o brasileiro estava machucado e por isso não atuou na partida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

“O que posso dizer é que Vitor era dúvida até a última hora, porque sofreu uma pancada dura no tornozelo. Foi relacionado, mas estava machucado. Nem se aqueceu”, mencionou.

“Há competição no Barça. Como treinador, entendo que existem jogadores em melhores condições de participar e nada mais. Ele é jovem, compete com grandes jogadores”, acrescentou Xavi.

