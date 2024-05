Virou Libertadores? Torcedores do Arsenal soltam fogos em frente a hotel do City

(Torcedores do Arsenal filmaram foguetório em frente a hotel que o City estaria hospedado )

No melhor estilo futebol sul-americano, torcedores do Arsenal soltaram fogos de artifício em frente a um hotel que o Manchester City estaria hospedado em Londres, na madrugada desta terça-feira (14/5). As equipes disputam, ponto a ponto, o título do Campeonato Inglês desta temporada.

Apesar do ‘show de fogos’, o Manchester City não estava no Marriott Hotel. De acordo com a imprensa da Inglaterra, a equipe comandada por Pep Guardiola deixou Manchester na manhã desta terça-feira para a partida contra o Tottenham. O confronto será às 16h (de Brasília), em Londres, em compromisso adiado da 34ª rodada.

Disputa pelo título inglês

Com um jogo a menos que o Arsenal, o Manchester City é o segundo colocado com 85 pontos. Na briga por vaga na Liga dos Campeões, o Tottenham está em quinto, com 63 pontos.

O líder é o Arsenal, com 86 pontos. Os Gunners contam com o tropeço do City diante do rival Arsenal para chegar à última rodada da Premier League dependendo das próprias forças para levantar o título depois de 20 anos.

Na rodada final, o Arsenal recebe o Everson no Emirates Stadium, em Londres. Já o City enfrenta o West Ham, no Etihad Stadium, em Manchester. Os jogos começaram simultaneamente às 12h (horário de Brasília).

