Última vitória internacional do Cruzeiro em BH teve hat-trick ‘relâmpago’ e golaço (Cruzeiro goleou Huracán por 4 a 0 em 2019)

Na última vez em que o Cruzeiro venceu uma partida internacional em Belo Horizonte, Fred agitou o Mineirão com hat-trick ‘relâmpago’. O centroavante marcou três gols em 13 minutos no primeiro tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Huracán-ARG, pela Copa Libertadores de 2019.

A Raposa volta a disputar um jogo continental na capital mineira nesta quinta-feira (16/5). Cruzeiro e Unión La Calera-CHI se enfrentam a partir das 21h, no Independência, em jogo da quinta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.





É o segundo confronto do time celeste em casa no torneio. Na terceira rodada, o Cruzeiro empatou por 3 a 3 com o Alianza, no Mineirão. A Raposa fez todos os seus gols no primeiro tempo, mas pecou muito na defesa e levou o empate depois do intervalo.

Hat-trick de Fred marcou goleada do Cruzeiro em 2019

Fred balançou as redes aos 19, 23 e 32 minutos da etapa inicial da goleada sobre o Huracán, em 10 de abril de 2019. O último tento da noite foi um golaço Dodô, aos 83′. O lateral-esquerdo encobriu o goleiro com belo chute de fora da área, que entrou no ângulo.

Escalação do Cruzeiro nesse dia: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Lucas Romero (Ariel Cabral) e Robinho (Rafinha); Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Fred (Raniel). Técnico: Mano Menezes.

Em boa fase no início daquele ano, a Raposa conquistou 15 dos 18 pontos possíveis no Grupo B da Libertadores. Além do Huracán, a equipe mineira tinha o Elemec-EQU e o extinto Deportivo Lara-VEN como adversários.

O Cruzeiro não durou muito no torneio, pois foi eliminado pelo River Plate-ARG nas oitavas de final. Depois de dois empates por 0 a 0, os Millonarios venceram a Raposa por 4 a 2 nos pênaltis, dentro do Mineirão.



